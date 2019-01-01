ishvara написав:Gas недавно возмущался: "Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам". Правда, о какой карте речь, не знаю. Но мне тут собственно не понятно вот что: почему депозит оказался на карте на несколько дней раньше срока его окончания; он таки закончился или это какой-то глюк системы?
потому что и вам и ему полезно будет почитать тарифы по своим картам. и найти там строку в которой указано что будет если залезете в овердрафт.
ishvara написав:Gas недавно возмущался: "Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам". Правда, о какой карте речь, не знаю. Но мне тут собственно не понятно вот что: почему депозит оказался на карте на несколько дней раньше срока его окончания; он таки закончился или это какой-то глюк системы?
потому что и вам и ему полезно будет почитать тарифы по своим картам. и найти там строку в которой указано что будет если залезете в овердрафт.
Делать мне больше нечего ) У меня вопрос совершенно другой.
mephala После прочтения такого https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/115256/ , почему бы не спросить? Зачем мне копаться в тарифах, я не банковский работник. Обслуживание должно быть прозрачным. Мне нужно просто получить свои деньги и не попасть на ловушки, расставленные хитро..ыми банками.
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 02 січ, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Как быстро деньги упадут на карту и как быстро их можно снять (или перевести) при закрытии в МАБе депо ощадный плюс (то которое по 50000 грн неснижаемый) Надо ли при этом закрытии выжидать 14 дней чтоб забрать:?: Или 14 дней это если я снимаю наличку в кассе
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
ishvara написав:mephala После прочтения такого https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/115256/ , почему бы не спросить? Зачем мне копаться в тарифах, я не банковский работник. Обслуживание должно быть прозрачным. Мне нужно просто получить свои деньги и не попасть на ловушки, расставленные хитро..ыми банками.
Такие как Вы - "клондайк" для банков, да и не только для банков ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)