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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6601660266036604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:30

  ishvara написав:Gas недавно возмущался: "Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам".
Правда, о какой карте речь, не знаю.
Но мне тут собственно не понятно вот что: почему депозит оказался на карте на несколько дней раньше срока его окончания; он таки закончился или это какой-то глюк системы?

потому что и вам и ему полезно будет почитать тарифы по своим картам. и найти там строку в которой указано что будет если залезете в овердрафт.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:43

  mephala написав:
  ishvara написав:Gas недавно возмущался: "Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам".
Правда, о какой карте речь, не знаю.
Но мне тут собственно не понятно вот что: почему депозит оказался на карте на несколько дней раньше срока его окончания; он таки закончился или это какой-то глюк системы?

потому что и вам и ему полезно будет почитать тарифы по своим картам. и найти там строку в которой указано что будет если залезете в овердрафт.

Делать мне больше нечего )
У меня вопрос совершенно другой.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:05

Re: Альфа-Банк

ну так если вопрос другой - нечего было про овердрафт писать)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:10

mephala После прочтения такого https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/115256/ , почему бы не спросить?
Зачем мне копаться в тарифах, я не банковский работник. Обслуживание должно быть прозрачным. Мне нужно просто получить свои деньги и не попасть на ловушки, расставленные хитро..ыми банками.
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 02 січ, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:11

Alfa_Bank

Как быстро деньги упадут на карту и как быстро их можно снять (или перевести) при закрытии в МАБе депо ощадный плюс (то которое по 50000 грн неснижаемый) :?:
Надо ли при этом закрытии выжидать 14 дней чтоб забрать:?: Или 14 дней это если я снимаю наличку в кассе
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:23

  ishvara написав:mephala После прочтения такого https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/115256/ , почему бы не спросить?
Зачем мне копаться в тарифах, я не банковский работник. Обслуживание должно быть прозрачным. Мне нужно просто получить свои деньги и не попасть на ловушки, расставленные хитро..ыми банками.

Такие как Вы - "клондайк" для банков, да и не только для банков ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:23

Re: Альфа-Банк

Завтра всі каси працюють у штатному режимі?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:30

cds77 На этой ветке легкое хамство видно считается правилом хорошего тона?
ishvara
 
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  #<1 ... 6601660266036604
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