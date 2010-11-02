Додано: Сер 02 січ, 2019 11:17

Мизантрóп написав: ishvara написав: Чтобы не платить % за пять дней? Чтобы не платить % за пять дней? калькулятором проверялось? калькулятором проверялось?

C калькулятором там все будет норм. Просто этот процесс - порядок начисления и выплаты процентов по вкладом каждый банк регулирует своей учетной политикой. Выплата % по вкладам заканчивающихся в выходные или сразу после выходных в т.ч. Просто банку, если он проценты уже начислил, по большому счету все равно где их учитывать - на счете кредиторской задолженности по невыплаченным процентам, или же на карточном (текущем) счете клиента. И то, и то относится к обязательствам банка. Причем как уже было отмечено операция только инициирована 29.12.2018, а дата валютирования (то есть проведения по балансу) указана 3.01.2019. Если карта пакетная и позволяет деньги снять - почему бы не использовать эту возможность. Ну а если снять не даст - тоже не велика беда. Все равно деньги должны быть 3го - в этот день и будут. К подобным вещам считаю относится надо спокойно. Просто в этом банке такая фича.