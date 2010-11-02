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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6603660466056606>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:38

Re: Альфа-Банк

Як тоді краще пару сотен євриків на карту закинути? Відразу в касу з карткою чи через операціоніста без картки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:43

  ishvara написав:mephala После прочтения такого https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/115256/ , почему бы не спросить?
Зачем мне копаться в тарифах, я не банковский работник. Обслуживание должно быть прозрачным. Мне нужно просто получить свои деньги и не попасть на ловушки, расставленные хитро..ыми банками.

Зачем мне копаться в тарифах? Чтобы не попасть на ловушки, расставленные хитро..ыми банками.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:49

  vollena71 написав:
  ishvara написав:mephala После прочтения такого https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/115256/ , почему бы не спросить?
Зачем мне копаться в тарифах, я не банковский работник. Обслуживание должно быть прозрачным. Мне нужно просто получить свои деньги и не попасть на ловушки, расставленные хитро..ыми банками.

Зачем мне копаться в тарифах? Чтобы не попасть на ловушки, расставленные хитро..ыми банками.

Да это понятно. Объясню проще: если я не спец. в этих тарифах, их изучение мало чем поможет. Поэтому и прошу объяснить человеческим языком. Но видно не судьба.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:56

  ishvara написав:По договору депозит заканчивается 3 января. Деньги упали на карту 30 декабря. Как это понимать?

  ishvara написав:WachtAmRhein Даже если на доходный сейф кину? Или сниму наличкой?

Посмотрите выписку в ИБ, дату проводки, скорее всего там стоит 03.01.2019.
В таком случае на сейф кидать бесполезно. А снять можно, если карта из пакетов Комфорт/ультра/платинум.
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs-comfort-ultra-black-03.12.18.pdf
Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю Не нараховуються
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:59

vollena71 Ну вот, первый ответ, который мне на 80% понятен )) Спасибо!
Дата проводки - 3.01
Непонятно только, зачем их кинули на счет раньше? Срок депо до 3.01 в договоре. Чтобы не платить % за пять дней? )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:06

  VLADPn написав:Alfa_Bank

Как быстро деньги упадут на карту и как быстро их можно снять (или перевести) при закрытии в МАБе депо ощадный плюс (то которое по 50000 грн неснижаемый) :?:
Надо ли при этом закрытии выжидать 14 дней чтоб забрать:?: Или 14 дней это если я снимаю наличку в кассе

VLADPn, добрый день. При закрытии депозита до 10:00 – сумма на карту поступит в 11:00, с 10:00 до 14:00 – в 15:00, с 14:00 до 16:45 – в 17:00. Комиссия за снятие суммы с депозита действует только при снятии средств через кассу банка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:09

Re: Альфа-Банк

  ishvara написав:Чтобы не платить % за пять дней?
калькулятором проверялось?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:10

Re: Альфа-Банк

ishvara написав:Дата проводки - 3.01
Непонятно только, зачем их кинули на счет раньше? Срок депо до 3.01 в договоре. Чтобы не платить % за пять дней? )

Так з рахунку ж ніяк раніше 3-го не спишуться)) Навпаки, новорічний бонус: могли потратити їх 5 днів тому, а відсотки на них ще продовжують капати.)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:17

  Мизантрóп написав:
  ishvara написав:Чтобы не платить % за пять дней?
калькулятором проверялось?

C калькулятором там все будет норм. Просто этот процесс - порядок начисления и выплаты процентов по вкладом каждый банк регулирует своей учетной политикой. Выплата % по вкладам заканчивающихся в выходные или сразу после выходных в т.ч. Просто банку, если он проценты уже начислил, по большому счету все равно где их учитывать - на счете кредиторской задолженности по невыплаченным процентам, или же на карточном (текущем) счете клиента. И то, и то относится к обязательствам банка. Причем как уже было отмечено операция только инициирована 29.12.2018, а дата валютирования (то есть проведения по балансу) указана 3.01.2019. Если карта пакетная и позволяет деньги снять - почему бы не использовать эту возможность. Ну а если снять не даст - тоже не велика беда :). Все равно деньги должны быть 3го - в этот день и будут. К подобным вещам считаю относится надо спокойно. Просто в этом банке такая фича. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:19

Flamingo ПисАл кадат политику в методологии и технокарты тоже :wink: Подумал 20% непонятного в "зачем раньше? украли % за 5 дней!" .Высока вероятность самостоятельного подсчета и написания поста,что выплачено меньше,чем по ставке.
  Flamingo написав:Просто в этом банке такая фича.
фича бухучета.Есть еще налоговый,а там по первому событию.Как думаете будут считать налог на прибыль?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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