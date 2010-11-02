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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:38
Re: Альфа-Банк
Як тоді краще пару сотен євриків на карту закинути? Відразу в касу з карткою чи через операціоніста без картки?
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:43
Зачем мне копаться в тарифах? Чтобы не попасть на ловушки, расставленные хитро..ыми банками.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:49
Да это понятно. Объясню проще: если я не спец. в этих тарифах, их изучение мало чем поможет. Поэтому и прошу объяснить человеческим языком. Но видно не судьба.
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:56
Посмотрите выписку в ИБ, дату проводки, скорее всего там стоит 03.01.2019.
В таком случае на сейф кидать бесполезно. А снять можно, если карта из пакетов Комфорт/ультра/платинум.
Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю Не нараховуються
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:59
vollena71 Ну вот, первый ответ, который мне на 80% понятен )) Спасибо!
Дата проводки - 3.01
Непонятно только, зачем их кинули на счет раньше? Срок депо до 3.01 в договоре. Чтобы не платить % за пять дней? )
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:06
VLADPn, добрый день. При закрытии депозита до 10:00 – сумма на карту поступит в 11:00, с 10:00 до 14:00 – в 15:00, с 14:00 до 16:45 – в 17:00. Комиссия за снятие суммы с депозита действует только при снятии средств через кассу банка.
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:09
Re: Альфа-Банк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:10
Re: Альфа-Банк
Так з рахунку ж ніяк раніше 3-го не спишуться)) Навпаки, новорічний бонус: могли потратити їх 5 днів тому, а відсотки на них ще продовжують капати.)
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:17
C калькулятором там все будет норм. Просто этот процесс - порядок начисления и выплаты процентов по вкладом каждый банк регулирует своей учетной политикой. Выплата % по вкладам заканчивающихся в выходные или сразу после выходных в т.ч. Просто банку, если он проценты уже начислил, по большому счету все равно где их учитывать - на счете кредиторской задолженности по невыплаченным процентам, или же на карточном (текущем) счете клиента. И то, и то относится к обязательствам банка. Причем как уже было отмечено операция только инициирована 29.12.2018, а дата валютирования (то есть проведения по балансу) указана 3.01.2019. Если карта пакетная и позволяет деньги снять - почему бы не использовать эту возможность. Ну а если снять не даст - тоже не велика беда . Все равно деньги должны быть 3го - в этот день и будут. К подобным вещам считаю относится надо спокойно. Просто в этом банке такая фича.
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:19
Flamingo ПисАл кадат политику в методологии и технокарты тоже Подумал 20% непонятного в "зачем раньше? украли % за 5 дней!" .Высока вероятность самостоятельного подсчета и написания поста,что выплачено меньше,чем по ставке.
фича бухучета.Есть еще налоговый,а там по первому событию.Как думаете будут считать налог на прибыль?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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