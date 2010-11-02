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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6603660466056606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:34

Flamingo Теперь все понятно, спасибо за развернутый ответ! С процентами все нормально. Снимать не пробовал, но попробую непременно )

А вот и ответ офпреда подоспел:
"ishvara, добрый день. Сумма депозита возвращена на карту раньше в связи с закрытием финансового года. Но % по вкладу выплачены в полном объеме.
Снять можно. Но поскольку сумма еще не проведена по счету, возникнет технический овердрафт. У вас карта пакетная, для вас это ничем не чревато. 3.01.2019, после отображения проводки он исчезнет. Единственное, сумма, что будет переброшена на депозит или ДС, будет возвращена обратно на карт.счет".

В общем, не верь глазам своим... Как в том приколе, только наоборот:
- Видишь деньги?
- Да.
- А на самом деле их нет...
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 02 січ, 2019 11:51, всього редагувалось 2 разів.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:38

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:Есть еще налоговый,а там по первому событию.Как думаете будут считать налог на прибыль?

Так ИМХО клиенту как раз счета восьмого класса глубоко фиолетово. Равно как и то в какой налоговый период для банка войдут те самые %. Этим пусть фискалы занимаюЦЦа :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:46

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Так ИМХО клиенту как раз счета восьмого класса глубоко фиолетово.
то понятно,да там и не восьмой-то еще один вид учёта прикольный-называется "управленческий"-считай ексель с макросами)).Банки сегодня сворачивают 6 с 7 класами в пятый.Ну то такэ...Я за Алку переживаю :wink: ,но у нее есть еще время на корЫгуючи проводки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:50

  Мизантрóп написав:
  ishvara написав:Чтобы не платить % за пять дней?
калькулятором проверялось?

если ему лень прочитать будет ли %% по овердрафту то вы реально рассчитываете что с калькулятором проверятся проценты?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:51

mephala мы добились 100% понимания субъектом и благодарности коллеге,хотя ожидал "недоплаты" без учета 0,805 . Думаю то был троллинг.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:53

mephala А я думал хамство закончилось. Ну продолжайте.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:54

  Мизантрóп написав:mephala мы добились 100% понимания субъектом,хотя ожидал "недоплаты" без учета 0,805 . Думаю то был троллинг.

или - меня сомнения терзают. успокойте их без шевеленья моска моего.

  ishvara написав:mephala А я думал хамство закончилось. Ну продолжайте.

это реакция на включенный режим блондинки. продолжайте в том же духе и вам еще не то будет в людях казаться.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 02 січ, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:55

mephala обмоем это дело и,прошу заметить,не я это предложил©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:04

  VLADPn написав:Alfa_Bank

Как быстро деньги упадут на карту и как быстро их можно снять (или перевести) при закрытии в МАБе депо ощадный плюс (то которое по 50000 грн неснижаемый) :?:
Надо ли при этом закрытии выжидать 14 дней чтоб забрать:?: Или 14 дней это если я снимаю наличку в кассе

В нерабочее время снимать не даёт, в рабочее время у меня прошла 1 минута максимум,
14 дней считается, если снимать непосрдственно с вклада, у пакетных карт, куда попадают деньги после закрытия вклада, свои ограничения
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