Flamingo Теперь все понятно, спасибо за развернутый ответ! С процентами все нормально. Снимать не пробовал, но попробую непременно )
А вот и ответ офпреда подоспел: "ishvara, добрый день. Сумма депозита возвращена на карту раньше в связи с закрытием финансового года. Но % по вкладу выплачены в полном объеме. Снять можно. Но поскольку сумма еще не проведена по счету, возникнет технический овердрафт. У вас карта пакетная, для вас это ничем не чревато. 3.01.2019, после отображения проводки он исчезнет. Единственное, сумма, что будет переброшена на депозит или ДС, будет возвращена обратно на карт.счет".
В общем, не верь глазам своим... Как в том приколе, только наоборот: - Видишь деньги? - Да. - А на самом деле их нет...
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 02 січ, 2019 11:51, всього редагувалось 2 разів.
Flamingo написав:Так ИМХО клиенту как раз счета восьмого класса глубоко фиолетово.
то понятно,да там и не восьмой-то еще один вид учёта прикольный-называется "управленческий"-считай ексель с макросами)).Банки сегодня сворачивают 6 с 7 класами в пятый.Ну то такэ...Я за Алку переживаю ,но у нее есть еще время на корЫгуючи проводки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Как быстро деньги упадут на карту и как быстро их можно снять (или перевести) при закрытии в МАБе депо ощадный плюс (то которое по 50000 грн неснижаемый) Надо ли при этом закрытии выжидать 14 дней чтоб забрать:?: Или 14 дней это если я снимаю наличку в кассе
В нерабочее время снимать не даёт, в рабочее время у меня прошла 1 минута максимум, 14 дней считается, если снимать непосрдственно с вклада, у пакетных карт, куда попадают деньги после закрытия вклада, свои ограничения