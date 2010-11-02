Додано: Сер 02 січ, 2019 11:34

Flamingo Теперь все понятно, спасибо за развернутый ответ! С процентами все нормально. Снимать не пробовал, но попробую непременно )



А вот и ответ офпреда подоспел:

"ishvara, добрый день. Сумма депозита возвращена на карту раньше в связи с закрытием финансового года. Но % по вкладу выплачены в полном объеме.

Снять можно. Но поскольку сумма еще не проведена по счету, возникнет технический овердрафт. У вас карта пакетная, для вас это ничем не чревато. 3.01.2019, после отображения проводки он исчезнет. Единственное, сумма, что будет переброшена на депозит или ДС, будет возвращена обратно на карт.счет".



В общем, не верь глазам своим... Как в том приколе, только наоборот:

- Видишь деньги?

- Да.

- А на самом деле их нет...