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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6604660566066607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:41

  Seva написав:Не получилось принять p2p в долларах на долларовую карту.
Отправитель зарубежный.

КЦ ссылается на постановление НБУ #365.

Однако,

1. Установити, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку.


Нужно поправить, пусть из-за рубежа p2p валютные ходят, почему нет?

На Приватовскую валютную принял без проблем, если что

Приват принял п2п на долларовую карту? Не свифт а п2п? Вы в этом уверены, если что?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:44

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Приват принял п2п на долларовую карту? Не свифт а п2п? Вы в этом уверены, если что?


Мамой клянусь :D

Зображення
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:44

  Stringer написав:
  Seva написав:Не получилось принять p2p в долларах на долларовую карту.
Отправитель зарубежный.

КЦ ссылается на постановление НБУ #365.

Однако,

1. Установити, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку.


Нужно поправить, пусть из-за рубежа p2p валютные ходят, почему нет?

На Приватовскую валютную принял без проблем, если что

Приват принял п2п на долларовую карту? Не свифт а п2п? Вы в этом уверены, если что?


Все верно принимать p2p в долларах из-за границы можно, по крайней мере полгода назад работало.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:45

  Seva написав:
  Stringer написав:Приват принял п2п на долларовую карту? Не свифт а п2п? Вы в этом уверены, если что?


Мамой клянусь :D

Зображення

Удивительно, если приват зачисляет валюту по п2п, почему он отказался от покупки валюты клиентами в п24...
В феврале, согласно постанове нбу, ограничения на покупку продажу и переводы валюты снимаются, и тогда нужно будет требовать от банков реализации этих возможностей
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:46

Re: Альфа-Банк

Горішки за валютні картки Платинума нараховуються?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:51

Stringer так потому что перевели валюту. Не покупка же, с долларовой заграничной карты перевели доллары на долларовую приватовскую.

Не уверен про снятие ограничений на переводы и пополнения по постанове 365. Ничего не слышал о ее отмене.

В Беларуси, например, я могу попросить кого угодно "зайди в банк, назови в кассе мою фамилию и положи мне на долларовый счет 500 баксов". В Украине такое не взлетает, требуют, чтобы владелец пополнял. Валютный p2p видимо поэтому и забанили. Только забыли разрешить из-за границы.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:10

А подскажите кто в курсе, в 16 лет открывают пакет ультру и соответственно депозит? Или с 18-ти?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:12

  Кочевник написав:Горішки за валютні картки Платинума нараховуються?

Кочевник, доброго дня. Бонуси нараховуються, але транзакції, що здійснені даною картою не підпадають під опцію «Повернення коштів за покупки».
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:16

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Горішки за валютні картки Платинума нараховуються?

Кочевник, доброго дня. Бонуси нараховуються, але транзакції, що здійснені даною картою не підпадають під опцію «Повернення коштів за покупки».

Тобто супербонуси будуть нараховані? За яким курсом?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:20

  lov2108 написав:А подскажите кто в курсе, в 16 лет открывают пакет ультру и соответственно депозит? Или с 18-ти?

lov2108, добрый день. Карточные и депозитные счета открываются с 16 лет со стандартным пакетом документов. В сервисе МАБ клиент может оформить депозит с 18 лет.
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