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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:41
Seva написав:
Не получилось принять p2p в долларах на долларовую карту. Отправитель зарубежный.
КЦ ссылается на постановление НБУ #365.
Однако,
1. Установити, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку.
Нужно поправить, пусть из-за рубежа p2p валютные ходят, почему нет?
На Приватовскую валютную принял без проблем, если что
Приват принял п2п на долларовую карту? Не свифт а п2п? Вы в этом уверены, если что?
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Seva
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Додано: Сер 02 січ, 2019 13:44
Stringer написав: Seva написав:
Не получилось принять p2p в долларах на долларовую карту. Отправитель зарубежный.
КЦ ссылается на постановление НБУ #365.
Однако,
1. Установити, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку.
Нужно поправить, пусть из-за рубежа p2p валютные ходят, почему нет?
На Приватовскую валютную принял без проблем, если что
Приват принял п2п на долларовую карту? Не свифт а п2п? Вы в этом уверены, если что?
Все верно принимать p2p в долларах из-за границы можно, по крайней мере полгода назад работало.
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antey718
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:45
Удивительно, если приват зачисляет валюту по п2п, почему он отказался от покупки валюты клиентами в п24...
В феврале, согласно постанове нбу, ограничения на покупку продажу и переводы валюты снимаются, и тогда нужно будет требовать от банков реализации этих возможностей
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:46
Горішки за валютні картки Платинума нараховуються?
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Кочевник
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:51
Stringer так потому что перевели валюту. Не покупка же, с долларовой заграничной карты перевели доллары на долларовую приватовскую.
Не уверен про снятие ограничений на переводы и пополнения по постанове 365. Ничего не слышал о ее отмене.
В Беларуси, например, я могу попросить кого угодно "зайди в банк, назови в кассе мою фамилию и положи мне на долларовый счет 500 баксов". В Украине такое не взлетает, требуют, чтобы владелец пополнял. Валютный p2p видимо поэтому и забанили. Только забыли разрешить из-за границы.
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Seva
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:10
А подскажите кто в курсе, в 16 лет открывают пакет ультру и соответственно депозит? Или с 18-ти?
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lov2108
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:12
Кочевник написав:
Горішки за валютні картки Платинума нараховуються?
Кочевник, доброго дня. Бонуси нараховуються, але транзакції, що здійснені даною картою не підпадають під опцію «Повернення коштів за покупки».
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:16
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Горішки за валютні картки Платинума нараховуються?
Кочевник, доброго дня. Бонуси нараховуються, але транзакції, що здійснені даною картою не підпадають під опцію «Повернення коштів за покупки».
Тобто супербонуси будуть нараховані? За яким курсом?
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Кочевник
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