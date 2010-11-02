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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:22
Alfa_Bank буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:49
Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
А подскажите кто в курсе, в 16 лет открывают пакет ультру и соответственно депозит? Или с 18-ти?
lov2108, добрый день. Карточные и депозитные счета открываются с 16 лет со стандартным пакетом документов. В сервисе МАБ клиент может оформить депозит с 18 лет.
Т.е. если я правильно понимаю депозит в отделении лицу достигшему 16 лет откроют, а в МАБе нельзя?
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lov2108
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:04
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Горішки за валютні картки Платинума нараховуються?
Кочевник, доброго дня. Бонуси нараховуються, але транзакції, що здійснені даною картою не підпадають під опцію «Повернення коштів за покупки».
Тобто супербонуси будуть нараховані? За яким курсом?
У разі проведення операцій картою, рахунок якої відкритий в іноземній валюті, сума бонусів розраховується відповідно до еквівалента суми операції в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату нарахування бонусів.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:08
Seva написав:Alfa_Bank
буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете
Seva, добрый день. Уточню и отпишусь.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:08
lov2108 написав:
Т.е. если я правильно понимаю депозит в отделении лицу достигшему 16 лет откроют, а в МАБе нельзя?
В МАБе трудно потребовать документы для финмона. А при внесении столь юным лицом депозита под фонд, финмон должен возбудиться и потребовать подтверждение источников.
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