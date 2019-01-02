RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6606660766086609>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:22

Alfa_Bank буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете
Seva
 
Повідомлень: 69
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:49

  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:А подскажите кто в курсе, в 16 лет открывают пакет ультру и соответственно депозит? Или с 18-ти?

lov2108, добрый день. Карточные и депозитные счета открываются с 16 лет со стандартным пакетом документов. В сервисе МАБ клиент может оформить депозит с 18 лет.

Т.е. если я правильно понимаю депозит в отделении лицу достигшему 16 лет откроют, а в МАБе нельзя?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:04

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Горішки за валютні картки Платинума нараховуються?

Кочевник, доброго дня. Бонуси нараховуються, але транзакції, що здійснені даною картою не підпадають під опцію «Повернення коштів за покупки».

Тобто супербонуси будуть нараховані? За яким курсом?

У разі проведення операцій картою, рахунок якої відкритий в іноземній валюті, сума бонусів розраховується відповідно до еквівалента суми операції в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату нарахування бонусів.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5449
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:08

  Seva написав:Alfa_Bank буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете

Seva, добрый день. Уточню и отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5449
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:08

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Т.е. если я правильно понимаю депозит в отделении лицу достигшему 16 лет откроют, а в МАБе нельзя?

В МАБе трудно потребовать документы для финмона. А при внесении столь юным лицом депозита под фонд, финмон должен возбудиться и потребовать подтверждение источников.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 02.09.15
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:34

Алла выплатила 2000грн кешбэка (1600) за 1 день по 4% чистыми, свинорылил с США
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 22.12.16
Подякував: 53 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:15

Вчера решил провести эксперимент: в 19:21 решил снять немного денег со "Сберегательного" на "Ультру". Деньги со Сбера успешно списались, но на "Ультру" не зашли.
Сейчас 9:14 3 января, деньги еще в воздухе. Хотя в последних операциях пишет, что "Пополнение карты - Подтверждено", дата сегодняшняя.
Ждать или звонить на ГЛ?
Искатель
 
Повідомлень: 2087
З нами з: 22.02.16
Подякував: 287 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:52

  Искатель написав:Вчера решил провести эксперимент: в 19:21 решил снять немного денег со "Сберегательного" на "Ультру". Деньги со Сбера успешно списались, но на "Ультру" не зашли.
Сейчас 9:14 3 января, деньги еще в воздухе. Хотя в последних операциях пишет, что "Пополнение карты - Подтверждено", дата сегодняшняя.
Ждать или звонить на ГЛ?


Провел такой эксперимент 30-го декабря.
Деньги все еще в пути. :(
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:07

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Ждать или звонить на ГЛ?

С учетом того, что на ГЛ тоже можно дозваниваться несколько дней, то советую пытаться - узнаете что к чему.
Я правильно понимаю, что с Доходного сейфа так долго деньги переводятся на текущий?
finfen
 
Повідомлень: 157
З нами з: 18.05.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:11

  finfen написав:
  Искатель написав:Ждать или звонить на ГЛ?

С учетом того, что на ГЛ тоже можно дозваниваться несколько дней, то советую пытаться - узнаете что к чему.
Я правильно понимаю, что с Доходного сейфа так долго деньги переводятся на текущий?

Нет, вы понимаете неправильно.
Речь об ощадном.

Я бы подождал 12 часов сегоднешнего дня, по стандартному графику 10-14-17.
Востаннє редагувалось curiousobro в Чет 03 січ, 2019 10:12, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 21.07.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6606660766086609>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, IGNAT, sergise, solomia, Искатель і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 568, 569, 570
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5692 1340849
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 09:32
Betis_ck
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3344, 3345, 3346
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33457 4119082
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 03:56
BBC
А-Банк 1 ... 1122, 1123, 1124
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11236 1634562
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 21:33
KIM30

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66081)
03.01.2019 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.