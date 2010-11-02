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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6606660766086609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:11

  finfen написав:
  Искатель написав:Ждать или звонить на ГЛ?

С учетом того, что на ГЛ тоже можно дозваниваться несколько дней, то советую пытаться - узнаете что к чему.
Я правильно понимаю, что с Доходного сейфа так долго деньги переводятся на текущий?

С Доходным не играюсь. Со Сберегательного на карточный.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:18

  Искатель написав:
  finfen написав:
  Искатель написав:Ждать или звонить на ГЛ?

С учетом того, что на ГЛ тоже можно дозваниваться несколько дней, то советую пытаться - узнаете что к чему.
Я правильно понимаю, что с Доходного сейфа так долго деньги переводятся на текущий?

С Доходным не играюсь. Со Сберегательного на карточный.

я бы звонил еще вчера - согласно их регламента снятие/пополнение ощадного онлайн до 22-45 работает. даже в выходные.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:18

  mephala написав:
  Искатель написав:
  finfen написав:С учетом того, что на ГЛ тоже можно дозваниваться несколько дней, то советую пытаться - узнаете что к чему.
Я правильно понимаю, что с Доходного сейфа так долго деньги переводятся на текущий?

С Доходным не играюсь. Со Сберегательного на карточный.

я бы звонил еще вчера - согласно их регламента снятие/пополнение ощадного онлайн до 22-45 работает. даже в выходные.

Позвонил. Классический бардак в "Альфе": "Деньги по счету уже прошли (сегодня), а на балансе еще не отображаются... Проверьте после 12:00"
ОК, проверю после 12:00. Одно непонятно: я раньше спокойно на выходных снимал со Сбера на карту, а теперь что, "покращили"?
Или это прикол Нового года?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:21

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:прикол Нового года?

Имхо перелазят через годовую отметку.
Каждый по своему.

Тут не проводят, в ТАСе провели досрочно в выходные :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:24

  Искатель написав:
  mephala написав:я бы звонил еще вчера - согласно их регламента снятие/пополнение ощадного онлайн до 22-45 работает. даже в выходные.

Позвонил. Классический бардак в "Альфе": "Деньги по счету уже прошли (сегодня), а на балансе еще не отображаются... Проверьте после 12:00"
ОК, проверю после 12:00. Одно непонятно: я раньше спокойно на выходных снимал со Сбера на карту, а теперь что, "покращили"?
Или это прикол Нового года?

Вооот тока прошла новогодняя пополняха по картсчету :evil:
Обыкновенный бардак. А я еще думал открыть Ощадный+ под орешки. Но т.к. и орешки опять никакие и неуважение к клиенту просто зашкаливает, то хай пока походят без моих монеток :P :P

С Новым Годом!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:35

  clientage написав:Вооот тока прошла новогодняя пополняха по картсчету :evil:
Обыкновенный бардак. А я еще думал открыть Ощадный+ под орешки. Но т.к. и орешки опять никакие и неуважение к клиенту просто зашкаливает, то хай пока походят без моих монеток :P :P

С Новым Годом!


У меня тоже только что прошла... Ну ладно, лишний раз показали, что на выходных все работает через Ж...Будем знать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:38

Рассрочка Альфы

31 декабря совершал покупки (уже провелись по счету 03.01.18), по которым пришло предложение перевести их в рассрочки. По новым рассрочкам на все без исключения сроки присутствует ежемесячная комиссия от суммы рассрочки. :(
Чтобы оценить насколько выгодно мне или нет воспользоваться этим предложением, хочу понимать что и когда Альфа захочет списать дополнительно ;) У меня РД 14 числа.

Alfa_Bank, прошу пояснить на моем примере как и когда происходит списание ежемесячной комиссии от суммы рассрочки (1,8%) на примере рассрочки на срок 3 месяца по новым правилам?!? Как быстро покупка проведенная по счету перейдет в рассрочку после отправки СМС?
Может кто из форумчан на практике уже тестировал и знает когда и что списывается и как это работает при досрочном погашении рассрочки ;)
Lost
 
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