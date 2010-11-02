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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:11
finfen написав: Искатель написав:
Ждать или звонить на ГЛ?
С учетом того, что на ГЛ тоже можно дозваниваться несколько дней, то советую пытаться - узнаете что к чему.
Я правильно понимаю, что с Доходного сейфа так долго деньги переводятся на текущий?
С Доходным не играюсь. Со Сберегательного на карточный.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:18
Искатель написав: finfen написав: Искатель написав:
Ждать или звонить на ГЛ?
С учетом того, что на ГЛ тоже можно дозваниваться несколько дней, то советую пытаться - узнаете что к чему.
Я правильно понимаю, что с Доходного сейфа так долго деньги переводятся на текущий?
С Доходным не играюсь. Со Сберегательного на карточный.
я бы звонил еще вчера - согласно их регламента снятие/пополнение ощадного онлайн до 22-45 работает. даже в выходные.
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mephala
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:18
mephala написав: Искатель написав: finfen написав:
С учетом того, что на ГЛ тоже можно дозваниваться несколько дней, то советую пытаться - узнаете что к чему.
Я правильно понимаю, что с Доходного сейфа так долго деньги переводятся на текущий?
С Доходным не играюсь. Со Сберегательного на карточный.
я бы звонил еще вчера - согласно их регламента снятие/пополнение ощадного онлайн до 22-45 работает. даже в выходные.
Позвонил. Классический бардак в "Альфе": "Деньги по счету уже прошли (сегодня), а на балансе еще не отображаются... Проверьте после 12:00"
ОК, проверю после 12:00. Одно непонятно: я раньше спокойно на выходных снимал со Сбера на карту, а теперь что, "покращили"?
Или это прикол Нового года?
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Искатель
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:21
Искатель написав:
прикол Нового года?
Имхо перелазят через годовую отметку.
Каждый по своему.
Тут не проводят, в ТАСе провели досрочно в выходные
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curiousobro
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:24
Искатель написав: mephala написав:
я бы звонил еще вчера - согласно их регламента снятие/пополнение ощадного онлайн до 22-45 работает. даже в выходные.
Позвонил. Классический бардак в "Альфе": "Деньги по счету уже прошли (сегодня), а на балансе еще не отображаются... Проверьте после 12:00"
ОК, проверю после 12:00. Одно непонятно: я раньше спокойно на выходных снимал со Сбера на карту, а теперь что, "покращили"?
Или это прикол Нового года?
Вооот тока прошла новогодняя пополняха по картсчету
Обыкновенный бардак. А я еще думал открыть Ощадный+ под орешки. Но т.к. и орешки опять никакие и неуважение к клиенту просто зашкаливает, то хай пока походят без моих монеток
С Новым Годом!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:35
clientage написав:
Вооот тока прошла новогодняя пополняха по картсчету
Обыкновенный бардак. А я еще думал открыть Ощадный+ под орешки. Но т.к. и орешки опять никакие и неуважение к клиенту просто зашкаливает, то хай пока походят без моих монеток
С Новым Годом!
У меня тоже только что прошла... Ну ладно, лишний раз показали, что на выходных все работает через Ж...Будем знать.
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Искатель
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:38
31 декабря совершал покупки (уже провелись по счету 03.01.18), по которым пришло предложение перевести их в рассрочки. По новым рассрочкам на все без исключения сроки присутствует ежемесячная комиссия от суммы рассрочки.
Чтобы оценить насколько выгодно мне или нет воспользоваться этим предложением, хочу понимать что и когда Альфа захочет списать дополнительно
У меня РД 14 числа. Alfa_Bank
, прошу пояснить на моем примере как и когда происходит списание ежемесячной комиссии от суммы рассрочки (1,8%) на примере рассрочки на срок 3 месяца по новым правилам?!? Как быстро покупка проведенная по счету перейдет в рассрочку после отправки СМС?
Может кто из форумчан на практике уже тестировал и знает когда и что списывается и как это работает при досрочном погашении рассрочки
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Lost
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