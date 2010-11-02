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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6608660966106611>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:12

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Ну ладно, лишний раз показали, что на выходных все работает через Ж...Будем знать.

угуу
вот щас потыкался дебетка-сбер-дебетка
Все фурычит типа онлайн, гроши пробежали по кругу за 15 мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:15

"Ошибка соединения с платежной системой. Попробуйте, пожалуйста, позже" - у одного меня так при попытке создать СЭП-платёж?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:21

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:На данном примере, если оформить рассрочку до 14.01.19, то первая комиссия будет списана 14.02.2019 и тогда же сформирован первый платеж по рассрочке. Все последующие платежи и комиссии будут списаны в следующие биллинговые даты.

Alfa_Bank, тогда еще один вопрос, в моем случае, что произойдет при оформлении рассрочки и досрочном ее погашении например 13.02.2019 (до 14.02.2019)?!? Будет ли в данном случае списана ежемесячная комиссия от суммы рассрочки?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:30

Re: Альфа-Банк

по акції за поповнення мобільного від 80 грн коли мають виплатити винагороду? Умови десь на сайті є? не знаходжу
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:30

  Lost написав:
  Alfa_Bank написав:На данном примере, если оформить рассрочку до 14.01.19, то первая комиссия будет списана 14.02.2019 и тогда же сформирован первый платеж по рассрочке. Все последующие платежи и комиссии будут списаны в следующие биллинговые даты.

Alfa_Bank, тогда еще один вопрос, в моем случае, что произойдет при оформлении рассрочки и досрочном ее погашении например 13.02.2019 (до 14.02.2019)?!? Будет ли в данном случае списана ежемесячная комиссия от суммы рассрочки?

Нет
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:33

  clientage написав:
  Искатель написав:Ну ладно, лишний раз показали, что на выходных все работает через Ж...Будем знать.

угуу
вот щас потыкался дебетка-сбер-дебетка
Все фурычит типа онлайн, гроши пробежали по кругу за 15 мин


В обычные выходные тоже все фурычит. По крайней мере фурычило в прошлом году.

Просто это были особые выходные, новогодние.

Онлайн звирятки отмечали, только ща вот протрезвели и начали делать нормально свою работу :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:45

  посетитель написав:я не знаю что вы там снимали, но насколько я знаю с ощадного снять можно только в рабочее время. Причем мне на ГЛ озвучили что если заявка подана до 17-15 то перечислят на карточку в тот же день. А если позже то на следующий рабочий. И никакие там 22-45.Это к тому что было дело когда я заявку на снятие сделал в 17-20 в пятницу, а деньги на счёт зачислили в 11ть в понедельник.

я не знаю что вы там снимали и решали с гарячкой но я спокойно весь день и вечер снимаю с ощадного. и по выходным тоже. единственно на НГ не пользовался потому не знаю отклонений в этот период.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:46

Re: Альфа-Банк

casper12 написав:по акції за поповнення мобільного від 80 грн коли мають виплатити винагороду?

До кінця наступного місяця, в якому було поповнення.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:50

Re: Альфа-Банк

stryzhko написав:
casper12 написав:по акції за поповнення мобільного від 80 грн коли мають виплатити винагороду?

До кінця наступного місяця, в якому було поповнення.
зрозуміло. Чекаю далі :)
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:51

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Онлайн звирятки отмечали, только ща вот протрезвели и начали делать нормально свою работу

альфа-звірятки недолуги якійсь :D
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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