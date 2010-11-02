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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:12
Искатель написав:
Ну ладно, лишний раз показали, что на выходных все работает через Ж...Будем знать.
угуу
вот щас потыкался дебетка-сбер-дебетка
Все фурычит типа онлайн, гроши пробежали по кругу за 15 мин
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:15
"Ошибка соединения с платежной системой. Попробуйте, пожалуйста, позже" - у одного меня так при попытке создать СЭП-платёж?
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Vorlon
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:21
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:
На данном примере, если оформить рассрочку до 14.01.19, то первая комиссия будет списана 14.02.2019 и тогда же сформирован первый платеж по рассрочке. Все последующие платежи и комиссии будут списаны в следующие биллинговые даты.
, тогда еще один вопрос, в моем случае, что произойдет при оформлении рассрочки и досрочном ее погашении например 13.02.2019 (до 14.02.2019)?!? Будет ли в данном случае списана ежемесячная комиссия от суммы рассрочки?
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Lost
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:30
по акції за поповнення мобільного від 80 грн коли мають виплатити винагороду? Умови десь на сайті є? не знаходжу
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casper12
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:30
Lost написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:
На данном примере, если оформить рассрочку до 14.01.19, то первая комиссия будет списана 14.02.2019 и тогда же сформирован первый платеж по рассрочке. Все последующие платежи и комиссии будут списаны в следующие биллинговые даты.
, тогда еще один вопрос, в моем случае, что произойдет при оформлении рассрочки и досрочном ее погашении например 13.02.2019 (до 14.02.2019)?!? Будет ли в данном случае списана ежемесячная комиссия от суммы рассрочки?
Нет
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Stringer
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:33
clientage написав: Искатель написав:
Ну ладно, лишний раз показали, что на выходных все работает через Ж...Будем знать.
угуу
вот щас потыкался дебетка-сбер-дебетка
Все фурычит типа онлайн, гроши пробежали по кругу за 15 мин
В обычные выходные тоже все фурычит. По крайней мере фурычило в прошлом году.
Просто это были особые
выходные, новогодние.
Онлайн звирятки отмечали, только ща вот протрезвели и начали делать нормально свою работу
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curiousobro
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:45
посетитель написав:
я не знаю что вы там снимали, но насколько я знаю с ощадного снять можно только в рабочее время. Причем мне на ГЛ озвучили что если заявка подана до 17-15 то перечислят на карточку в тот же день. А если позже то на следующий рабочий. И никакие там 22-45.Это к тому что было дело когда я заявку на снятие сделал в 17-20 в пятницу, а деньги на счёт зачислили в 11ть в понедельник.
я не знаю что вы там снимали и решали с гарячкой но я спокойно весь день и вечер снимаю с ощадного. и по выходным тоже. единственно на НГ не пользовался потому не знаю отклонений в этот период.
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mephala
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:46
casper12 написав:по акції за поповнення мобільного від 80 грн коли мають виплатити винагороду?
До кінця наступного місяця, в якому було поповнення.
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stryzhko
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:50
stryzhko написав:
casper12 написав:по акції за поповнення мобільного від 80 грн коли мають виплатити винагороду?
До кінця наступного місяця, в якому було поповнення.
зрозуміло. Чекаю далі
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casper12
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:51
curiousobro написав:
Онлайн звирятки отмечали, только ща вот протрезвели и начали делать нормально свою работу
альфа-звірятки недолуги якійсь
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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