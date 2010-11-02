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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6608660966106611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:56

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Когда из МАБ должны пропасть пакетные карты, срок действия которых закончился в декабре?

Vorlon, добрый день. Обычно карты автоматически исчезают из МАБ после окончания срока их действия. Уточню, почему в вашем случае этого не произошло, и исправлю, по возможности.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 03 січ, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:57

  Vorlon написав:"Ошибка соединения с платежной системой. Попробуйте, пожалуйста, позже" - у одного меня так при попытке создать СЭП-платёж?

У меня ушёл СЭП вот тока шо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:15

  clientage написав:У меня ушёл СЭП вот тока шо

А я который раз пытаюсь на Глобус отправить - не идёт! :o

Ошибка соединения с платежной системой. Попробуйте, пожалуйста, позже
Vorlon
 
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