Vorlon, добрый день. Обычно карты автоматически исчезают из МАБ после окончания срока их действия. Уточню, почему в вашем случае этого не произошло, и исправлю, по возможности.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:56
Vorlon, добрый день. Обычно карты автоматически исчезают из МАБ после окончания срока их действия. Уточню, почему в вашем случае этого не произошло, и исправлю, по возможности.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 03 січ, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:57
У меня ушёл СЭП вот тока шо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:15
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