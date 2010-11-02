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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:56
Vorlon написав:Alfa_Bank
Когда из МАБ должны пропасть пакетные карты, срок действия которых закончился в декабре?
Vorlon, добрый день. Обычно карты автоматически исчезают из МАБ после окончания срока их действия. Уточню, почему в вашем случае этого не произошло, и исправлю, по возможности.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 03 січ, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:57
Vorlon написав:
"Ошибка соединения с платежной системой. Попробуйте, пожалуйста, позже" - у одного меня так при попытке создать СЭП-платёж?
У меня ушёл СЭП вот тока шо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:15
clientage написав:
У меня ушёл СЭП вот тока шо
А я который раз пытаюсь на Глобус отправить - не идёт!
Ошибка соединения с платежной системой. Попробуйте, пожалуйста, позже
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Vorlon
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:34
Vorlon написав: clientage написав:
У меня ушёл СЭП вот тока шо
А я который раз пытаюсь на Глобус отправить - не идёт!
Ошибка соединения с платежной системой. Попробуйте, пожалуйста, позже
транзитный счет 26202000 - а то мне сначала на 0 меньше дали реквизиты
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:30
Vorlon написав: clientage написав:
У меня ушёл СЭП вот тока шо
А я который раз пытаюсь на Глобус отправить - не идёт!
Ошибка соединения с платежной системой. Попробуйте, пожалуйста, позже
Было такое периодически после замены пакетной карты.
Тогда светилась и новая и старая карта. Думал что в той старой карте и проблема. И на форуме вроде кто-то такую версию выдвигал.
Хотя возможно это и совпадение было.
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Aps
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:33
Aps написав:
Тогда светилась и новая и старая карта. Думал что в той старой карте и проблема. И на форуме вроде кто-то такую версию выдвигал.
У меня очень давно висит старая карта.
Подозреваю, что это из-за того, что после активации новой карты я заблокировал старую. Вот эта блокировка и могла свести с ума МАБ.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:55
Aps написав:
Было такое периодически после замены пакетной карты.
Тогда светилась и новая и старая карта. Думал что в той старой карте и проблема. И на форуме вроде кто-то такую версию выдвигал.
Похоже на то - никакие СЭП-платежи не формируются! Alfa_Bank
Ну как так можно... Обновил называется пакетные карты
Востаннє редагувалось Vorlon
в Чет 03 січ, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:05
Vorlon написав: Aps написав:
Было такое периодически после замены пакетной карты.
Тогда светилась и новая и старая карта. Думал что в той старой карте и проблема. И на форуме вроде кто-то такую версию выдвигал.
Похоже на то - никакие платежи не формируются! Alfa_Bank
Ну как так можно...
Vorlon, занимаюсь вашим вопросом. Извините за неудобства.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:11
То сеп сьогодні працює?
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Кочевник
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:32
Кочевник написав:
То сеп сьогодні працює?
обеденная электричка уже пришла на станцию назначения
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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