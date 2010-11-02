посетитель написав:я не знаю что вы там снимали, но насколько я знаю с ощадного снять можно только в рабочее время. Причем мне на ГЛ озвучили что если заявка подана до 17-15 то перечислят на карточку в тот же день. А если позже то на следующий рабочий. И никакие там 22-45.Это к тому что было дело когда я заявку на снятие сделал в 17-20 в пятницу, а деньги на счёт зачислили в 11ть в понедельник.
я не знаю что вы там снимали и решали с гарячкой но я спокойно весь день и вечер снимаю с ощадного. и по выходным тоже. единственно на НГ не пользовался потому не знаю отклонений в этот период.
ясно.Значит единого подхода какого-то нет.Бардак полнейший.
Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум
Vorlon, в вашем случае, в связи с техническим сбоем, не были аннулированы по сроку действия старые карты. Сейчас все исправили. Такие сбои в банке фиксируются и ведутся работы над устранением повторения ошибки для остальных клиентов.
Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум
у аллы очень слабый фронт офис. я не понимаю почему не занимаются квалификацией персонала. это же все на репутации оседает. одно дело когда человек платит мзду осознанно и совсем другое дело когда эти суммы вылазят после корявых советов помощников что в отделении что на гарячке.
Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум
Vorlon, в вашем случае, в связи с техническим сбоем, не были аннулированы по сроку действия старые карты. Сейчас все исправили. Такие сбои в банке фиксируются и ведутся работы над устранением повторения ошибки для остальных клиентов.
Ага, у меня с октября карта светилась. исчезла только сегодня. Звонил н-количество раз.