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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6609661066116612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:43

  mephala написав:
  посетитель написав:я не знаю что вы там снимали, но насколько я знаю с ощадного снять можно только в рабочее время. Причем мне на ГЛ озвучили что если заявка подана до 17-15 то перечислят на карточку в тот же день. А если позже то на следующий рабочий. И никакие там 22-45.Это к тому что было дело когда я заявку на снятие сделал в 17-20 в пятницу, а деньги на счёт зачислили в 11ть в понедельник.

я не знаю что вы там снимали и решали с гарячкой но я спокойно весь день и вечер снимаю с ощадного. и по выходным тоже. единственно на НГ не пользовался потому не знаю отклонений в этот период.
ясно.Значит единого подхода какого-то нет.Бардак полнейший.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:51

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:
  Aps написав:Было такое периодически после замены пакетной карты.
Тогда светилась и новая и старая карта. Думал что в той старой карте и проблема. И на форуме вроде кто-то такую версию выдвигал.

Похоже на то - никакие платежи не формируются! :evil:

Alfa_Bank
Ну как так можно... :(

Vorlon, занимаюсь вашим вопросом. Извините за неудобства.

Vorlon, проверила, исправила. Старые карты в МАБ уже не отображаются. Можете совершать операции.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:04

Alfa_Bank
Спасибо - заработало! 8)

Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:11

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо - заработало! 8)

Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум :roll:

Vorlon, в вашем случае, в связи с техническим сбоем, не были аннулированы по сроку действия старые карты. Сейчас все исправили. Такие сбои в банке фиксируются и ведутся работы над устранением повторения ошибки для остальных клиентов.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5454
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:12

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо - заработало! 8)

Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум :roll:

у аллы очень слабый фронт офис. я не понимаю почему не занимаются квалификацией персонала. это же все на репутации оседает. одно дело когда человек платит мзду осознанно и совсем другое дело когда эти суммы вылазят после корявых советов помощников что в отделении что на гарячке.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:13

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо - заработало! 8)

Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум :roll:

Vorlon, в вашем случае, в связи с техническим сбоем, не были аннулированы по сроку действия старые карты. Сейчас все исправили. Такие сбои в банке фиксируются и ведутся работы над устранением повторения ошибки для остальных клиентов.

Ага, у меня с октября карта светилась. исчезла только сегодня.
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