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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:22
Aps написав: посетитель написав:
Alfa_Bank, прокомментируйте пожалуйста какой все таки временной регламент при зачисление денег на карточку с вклада "сберегательный"?.А то у некоторых вон как оказалось деньги и в выходные зачисляются, а у меня только в рабочее время.
У всех одинаково. )
Через WEB версию МАБ майже онлайн. Но когда закрывают вечером банковский день, то и онлайн тоже закрывается на несколько часов. ) На закрытие года по-барски 4 дня себе выделили.
Через мобильную версию по расписанию.
кстати верное замечание. не знаю как сейчас но раньше у мобильной версии и вебовской регламент отличался.
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mephala
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:22
Aps написав: посетитель написав:
Alfa_Bank, прокомментируйте пожалуйста какой все таки временной регламент при зачисление денег на карточку с вклада "сберегательный"?.А то у некоторых вон как оказалось деньги и в выходные зачисляются, а у меня только в рабочее время.
У всех одинаково. )
Через WEB версию МАБ майже онлайн. Но когда закрывают вечером банковский день, то и онлайн тоже закрывается на несколько часов. ) На закрытие года по-барски 4 дня себе выделили.
Через мобильную версию по расписанию.
Какое онлайн. У меня примерно до октября так почти и было. А после зачисляют очень долго. На выходных точно не зачисляют. Или есть разница где заявку подавать? А то я почти полностью перешёл на мобильную версию.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:26
посетитель написав:
Или есть разница где заявку подавать?
Агааа. На выходных таки попробуйте МАБ, а не апликуху
Но вааще за такое поведение Алке ганьба!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:30
clientage написав: посетитель написав:
Или есть разница где заявку подавать?
Агааа. На выходных таки попробуйте МАБ, а не апликуху
Но вааще за такое поведение Алке ганьба!
Раньше ж было по расписанию и в МАБе. Но потом рельсы на МАБе поменяли а у мобильной версии то ли забыли то ли забили. Но эту двойственность не всегда сходу и вспомниш.
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mephala
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:58
mephala написав: clientage написав: посетитель написав:
Или есть разница где заявку подавать?
Агааа. На выходных таки попробуйте МАБ, а не апликуху
Но вааще за такое поведение Алке ганьба!
Раньше ж было по расписанию и в МАБе. Но потом рельсы на МАБе поменяли а у мобильной версии то ли забыли то ли забили. Но эту двойственность не всегда сходу и вспомниш.
Точно забили. Обещали, но потом благополучно забили. Орехи рисовали видать
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curiousobro
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:58
clientage написав: посетитель написав:
Или есть разница где заявку подавать?
Агааа. На выходных таки попробуйте МАБ, а не апликуху
Но вааще за такое поведение Алке ганьба!
Опа вот и выяснился интересный нюанс. А я то думаю чего они у меня так долго ходят. А вон оно что.А на горячке то и не в курсе. И почему это я не удивлен что на форуме знают больше чем сотрудники алы?
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Додано: Чет 03 січ, 2019 18:02
mephala написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо - заработало!
Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум
у аллы очень слабый фронт офис. я не понимаю почему не занимаются квалификацией персонала. это же все на репутации оседает. одно дело когда человек платит мзду осознанно и совсем другое дело когда эти суммы вылазят после корявых советов помощников что в отделении что на гарячке.
Мне сегодня на горячей линии на вопрос "почему перевод с ощадного вклада на кредитную карту не заходит в течении 3х часов?" поступил ответ, что регламент зачисления на карту 3-е суток, а такого вклада "Ощадный" в банке вообще нет. На оператора была составлена жалоба.
Ув. Альфа-Банк, Вы хоть какой-нибудь зачет по продуктам банка проводите операторам, которые консультируют клиентов.
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egorek
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