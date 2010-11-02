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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6611661266136614>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:22

  Aps написав:
  посетитель написав:Alfa_Bank, прокомментируйте пожалуйста какой все таки временной регламент при зачисление денег на карточку с вклада "сберегательный"?.А то у некоторых вон как оказалось деньги и в выходные зачисляются, а у меня только в рабочее время.


У всех одинаково. )
Через WEB версию МАБ майже онлайн. Но когда закрывают вечером банковский день, то и онлайн тоже закрывается на несколько часов. ) На закрытие года по-барски 4 дня себе выделили.
Через мобильную версию по расписанию.

кстати верное замечание. не знаю как сейчас но раньше у мобильной версии и вебовской регламент отличался.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:22

  Aps написав:
  посетитель написав:Alfa_Bank, прокомментируйте пожалуйста какой все таки временной регламент при зачисление денег на карточку с вклада "сберегательный"?.А то у некоторых вон как оказалось деньги и в выходные зачисляются, а у меня только в рабочее время.


У всех одинаково. )
Через WEB версию МАБ майже онлайн. Но когда закрывают вечером банковский день, то и онлайн тоже закрывается на несколько часов. ) На закрытие года по-барски 4 дня себе выделили.
Через мобильную версию по расписанию.

Какое онлайн. У меня примерно до октября так почти и было. А после зачисляют очень долго. На выходных точно не зачисляют. Или есть разница где заявку подавать? А то я почти полностью перешёл на мобильную версию.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:26

Re: Альфа-Банк

  посетитель написав:Или есть разница где заявку подавать?

Агааа. На выходных таки попробуйте МАБ, а не апликуху :)
Но вааще за такое поведение Алке ганьба! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:30

  clientage написав:
  посетитель написав:Или есть разница где заявку подавать?

Агааа. На выходных таки попробуйте МАБ, а не апликуху :)
Но вааще за такое поведение Алке ганьба! :evil:

Раньше ж было по расписанию и в МАБе. Но потом рельсы на МАБе поменяли а у мобильной версии то ли забыли то ли забили. Но эту двойственность не всегда сходу и вспомниш.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:58

  mephala написав:
  clientage написав:
  посетитель написав:Или есть разница где заявку подавать?

Агааа. На выходных таки попробуйте МАБ, а не апликуху :)
Но вааще за такое поведение Алке ганьба! :evil:

Раньше ж было по расписанию и в МАБе. Но потом рельсы на МАБе поменяли а у мобильной версии то ли забыли то ли забили. Но эту двойственность не всегда сходу и вспомниш.

Точно забили. Обещали, но потом благополучно забили. Орехи рисовали видать :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:58

  clientage написав:
  посетитель написав:Или есть разница где заявку подавать?

Агааа. На выходных таки попробуйте МАБ, а не апликуху :)
Но вааще за такое поведение Алке ганьба! :evil:

Опа вот и выяснился интересный нюанс. А я то думаю чего они у меня так долго ходят. А вон оно что.А на горячке то и не в курсе. И почему это я не удивлен что на форуме знают больше чем сотрудники алы? :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:02

  mephala написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо - заработало! 8)

Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум :roll:

у аллы очень слабый фронт офис. я не понимаю почему не занимаются квалификацией персонала. это же все на репутации оседает. одно дело когда человек платит мзду осознанно и совсем другое дело когда эти суммы вылазят после корявых советов помощников что в отделении что на гарячке.

Мне сегодня на горячей линии на вопрос "почему перевод с ощадного вклада на кредитную карту не заходит в течении 3х часов?" поступил ответ, что регламент зачисления на карту 3-е суток, а такого вклада "Ощадный" в банке вообще нет. На оператора была составлена жалоба.
Ув. Альфа-Банк, Вы хоть какой-нибудь зачет по продуктам банка проводите операторам, которые консультируют клиентов.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:39

  Vorlon написав:
  clientage написав:У меня ушёл СЭП вот тока шо

А я который раз пытаюсь на Глобус отправить - не идёт! :o

Ошибка соединения с платежной системой. Попробуйте, пожалуйста, позже

Ха. Гроши то списались с дебетки в 14:00, до в КрАгриколь не дошли до сих пор :mrgreen:
Боюсь спрашивать оба саппорта де они, лучше завтра отнесу ногами :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:41

clientage
У меня пробная сумма в Глобусе уже полчаса как почти с последнего поезда :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:49

  Vorlon написав:clientage
У меня пробная сумма в Глобусе уже полчаса как почти с последнего поезда :)

Вау, дякую. Вы спасли репутацию Аллы :)
Оказывается у французика гроши уже даже распределились по счету, но... сам остаток не обновился, типа синхронизация подвисла на пару часикофф...
Ну новый год же :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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