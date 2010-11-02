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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:56
Ощадный плюс
Превращается в тыкву с 15 января
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:06
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
Шикааарно, а то я чуть не влип
Ну и орешки тоже вырождаются...
ну вот всё и устаканится на Водохреще
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:21
что то я провтыкал. вроде ощадный же были до 12% подняли.
щас посмотрел ДКБО а там 9% указано. это же ппц.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:26
Не ощадные, а сдохсейфы.
И тут месяц продержались 14%
Теперь вот закончилось депозитное счастье.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43
Re: Альфа-Банк
+50грн !
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