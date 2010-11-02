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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6611661266136614

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:56

Ощадный плюс

Превращается в тыкву с 15 января :)

https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -plyu-3063
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:06

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал

  curiousobro написав:Превращается в тыкву

Шикааарно, а то я чуть не влип :lol:
Ну и орешки тоже вырождаются...
ну вот всё и устаканится на Водохреще :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:21

  curiousobro написав:Превращается в тыкву с 15 января :)

https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -plyu-3063

что то я провтыкал. вроде ощадный же были до 12% подняли.
щас посмотрел ДКБО а там 9% указано. это же ппц.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:26

  mephala написав:
  curiousobro написав:Превращается в тыкву с 15 января :)

https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -plyu-3063

что то я провтыкал. вроде ощадный же были до 12% подняли.
щас посмотрел ДКБО а там 9% указано. это же ппц.

Не ощадные, а сдохсейфы.
И тут месяц продержались 14%
Теперь вот закончилось депозитное счастье.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:И тут месяц продержались 14%

маєте на увазі що ІСНУЮЧІ теж обріжуть?
+50грн !
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greenozon
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