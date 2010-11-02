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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6612661366146615>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:56

Ощадный плюс

Превращается в тыкву с 15 января :)

https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -plyu-3063
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:06

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал

  curiousobro написав:Превращается в тыкву

Шикааарно, а то я чуть не влип :lol:
Ну и орешки тоже вырождаются...
ну вот всё и устаканится на Водохреще :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:09

  curiousobro написав:Превращается в тыкву с 15 января :)

https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -plyu-3063
А что поменялось?
У меня 10% и было. Или я не туда куда-то смотрю?
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:21

  curiousobro написав:Превращается в тыкву с 15 января :)

https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -plyu-3063

что то я провтыкал. вроде ощадный же были до 12% подняли.
щас посмотрел ДКБО а там 9% указано. это же ппц.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:26

  mephala написав:
  curiousobro написав:Превращается в тыкву с 15 января :)

https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -plyu-3063

что то я провтыкал. вроде ощадный же были до 12% подняли.
щас посмотрел ДКБО а там 9% указано. это же ппц.

Не ощадные, а сдохсейфы.
И тут месяц продержались 14%
Теперь вот закончилось депозитное счастье.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:И тут месяц продержались 14%

маєте на увазі що ІСНУЮЧІ теж обріжуть?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:21

  greenozon написав:
  curiousobro написав:И тут месяц продержались 14%

маєте на увазі що ІСНУЮЧІ теж обріжуть?

угу, через месяц от введения новых ставок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:33

  curiousobro написав:
  mephala написав:
  curiousobro написав:Превращается в тыкву с 15 января :)

https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -plyu-3063

что то я провтыкал. вроде ощадный же были до 12% подняли.
щас посмотрел ДКБО а там 9% указано. это же ппц.

Не ощадные, а сдохсейфы.
И тут месяц продержались 14%
Теперь вот закончилось депозитное счастье.


в пользу кешбэка. Ура! Кешбэк миллиард надо платить!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 08:24

  egorek написав:
  mephala написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо - заработало! 8)

Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум :roll:

у аллы очень слабый фронт офис. я не понимаю почему не занимаются квалификацией персонала. это же все на репутации оседает. одно дело когда человек платит мзду осознанно и совсем другое дело когда эти суммы вылазят после корявых советов помощников что в отделении что на гарячке.

Мне сегодня на горячей линии на вопрос "почему перевод с ощадного вклада на кредитную карту не заходит в течении 3х часов?" поступил ответ, что регламент зачисления на карту 3-е суток, а такого вклада "Ощадный" в банке вообще нет. На оператора была составлена жалоба.
Ув. Альфа-Банк, Вы хоть какой-нибудь зачет по продуктам банка проводите операторам, которые консультируют клиентов.

egorek, доброе утро. Ваше обращение относительно консультации сотрудника КЦ будет проработано согласно внутренних процедур банка. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:39

Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо
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