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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:56
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curiousobro
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:06
curiousobro написав:
Превращается в тыкву
Шикааарно, а то я чуть не влип
Ну и орешки тоже вырождаются...
ну вот всё и устаканится на Водохреще
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:09
А что поменялось?
У меня 10% и было. Или я не туда куда-то смотрю?
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:21
что то я провтыкал. вроде ощадный же были до 12% подняли.
щас посмотрел ДКБО а там 9% указано. это же ппц.
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mephala
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:26
mephala написав:
что то я провтыкал. вроде ощадный же были до 12% подняли.
щас посмотрел ДКБО а там 9% указано. это же ппц.
Не ощадные, а сдохсейфы.
И тут месяц продержались 14%
Теперь вот закончилось депозитное счастье.
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curiousobro
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43
curiousobro написав:
И тут месяц продержались 14%
маєте на увазі що ІСНУЮЧІ теж обріжуть?
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greenozon
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:21
greenozon написав: curiousobro написав:
И тут месяц продержались 14%
маєте на увазі що ІСНУЮЧІ теж обріжуть?
угу, через месяц от введения новых ставок
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:33
curiousobro написав: mephala написав:
что то я провтыкал. вроде ощадный же были до 12% подняли.
щас посмотрел ДКБО а там 9% указано. это же ппц.
Не ощадные, а сдохсейфы.
И тут месяц продержались 14%
Теперь вот закончилось депозитное счастье.
в пользу кешбэка. Ура! Кешбэк миллиард надо платить!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 08:24
egorek написав: mephala написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо - заработало!
Только непонятно, что явилось причиной ошибки и что делать человеку, который не читает финфорум
у аллы очень слабый фронт офис. я не понимаю почему не занимаются квалификацией персонала. это же все на репутации оседает. одно дело когда человек платит мзду осознанно и совсем другое дело когда эти суммы вылазят после корявых советов помощников что в отделении что на гарячке.
Мне сегодня на горячей линии на вопрос "почему перевод с ощадного вклада на кредитную карту не заходит в течении 3х часов?" поступил ответ, что регламент зачисления на карту 3-е суток, а такого вклада "Ощадный" в банке вообще нет. На оператора была составлена жалоба.
Ув. Альфа-Банк, Вы хоть какой-нибудь зачет по продуктам банка проводите операторам, которые консультируют клиентов.
egorek, доброе утро. Ваше обращение относительно консультации сотрудника КЦ будет проработано согласно внутренних процедур банка. Извините за неудобства.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:39
Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо
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Карамболь
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