|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:46
Карамболь написав:
Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо
Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5457
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:08
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо
Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.
если покупка идет по категории кэшбэка то за свои ничего не начислят.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3953
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 572 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:58
Всем, собравшимся пользоватся только сиим чудом, посвящается.
Втихую подлаживают свинью. В МАБе светится задолженность пильгового периода, в Мобайле - тиш и гладь, суммы нет. Короче только глаз да глаз на Аллочкой нужон
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1602
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13
Seva написав:Alfa_Bank
буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете
Seva, добрый день. В данном переводе отказано в связи с ограничениями в настройках системы банка. Такие валютные р2р переводы на карты Альфа-Банка на данный момент не принимаются.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5457
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4315
|592175
|
П'ят 04 січ, 2019 10:52
sens
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5698
|1341632
|
|
|11240
|1635593
|
П'ят 04 січ, 2019 07:41
sola
|