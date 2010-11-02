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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6613661466156616>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:46

  Карамболь написав:Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо

Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:08

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо

Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.

если покупка идет по категории кэшбэка то за свои ничего не начислят.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:58

Альфа-Мобайл

Всем, собравшимся пользоватся только сиим чудом, посвящается.

Втихую подлаживают свинью. В МАБе светится задолженность пильгового периода, в Мобайле - тиш и гладь, суммы нет. Короче только глаз да глаз на Аллочкой нужон :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13

  Seva написав:Alfa_Bank буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете


Seva, добрый день. В данном переводе отказано в связи с ограничениями в настройках системы банка. Такие валютные р2р переводы на карты Альфа-Банка на данный момент не принимаются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:26

Re: Альфа-Банк

А хоча б хтось в Україні приймає валютні р2р?
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:33

  t-step написав:А хоча б хтось в Україні приймає валютні р2р?

если из-за кордону то вроде недавно писали что на приват приняли. а между украинскими картами однозначно никто не перекинет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:59

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо

Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.
Рассчитаться в тсс - это понятно... а как частично погасить рассрочку? нажать кнопку "погасить" или как?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:06

  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо

Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.
Рассчитаться в тсс - это понятно... а как частично погасить рассрочку? нажать кнопку "погасить" или как?

Карамболь, все верно – кнопка «погасить», там есть возможность вписать необходимую сумму самостоятельно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:14

платинум долларовая

подскажите а с долларовой(евро) карты можно бесплатно только 2 раза в месяц снять в кассе деньги, даже если это закончившиеся депозиты ??? в банкомате то я с нее снять не могу в Украине
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:24

  yuluk написав:подскажите а с долларовой(евро) карты можно бесплатно только 2 раза в месяц снять в кассе деньги, даже если это закончившиеся депозиты ??? в банкомате то я с нее снять не могу в Украине

yuluk, добрый день. Через кассу снятие депозитов Альфа-Банка и процентов по депозитам осуществляется без комиссии, если такое снятие осуществляется путем обращения к специалисту отделения (без использования ПОС-терминала в кассе банка).
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Подякував: 45 раз.
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