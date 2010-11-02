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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:46
Карамболь написав:
Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо
Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:08
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо
Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.
если покупка идет по категории кэшбэка то за свои ничего не начислят.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:58
Всем, собравшимся пользоватся только сиим чудом, посвящается.
Втихую подлаживают свинью. В МАБе светится задолженность пильгового периода, в Мобайле - тиш и гладь, суммы нет. Короче только глаз да глаз на Аллочкой нужон
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curiousobro
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13
Seva написав:Alfa_Bank
буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете
Seva, добрый день. В данном переводе отказано в связи с ограничениями в настройках системы банка. Такие валютные р2р переводы на карты Альфа-Банка на данный момент не принимаются.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:26
А хоча б хтось в Україні приймає валютні р2р?
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t-step
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:33
t-step написав:
А хоча б хтось в Україні приймає валютні р2р?
если из-за кордону то вроде недавно писали что на приват приняли. а между украинскими картами однозначно никто не перекинет.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:59
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо
Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.
Рассчитаться в тсс - это понятно... а как частично погасить рассрочку? нажать кнопку "погасить" или как?
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Карамболь
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:06
Карамболь написав: Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Господа и дамы, подскажите... супруга гасила максимку, но слегка не учла кэшбек... теперь на балансе под сотню своих денег... подскажите как грамотно их убрать? по карте есть рассрочка... Спасибо
Карамболь, доброе утро. Рассчитайтесь в торгово-сервисной сети или частично погасите рассрочку на эту сумму.
Рассчитаться в тсс - это понятно... а как частично погасить рассрочку? нажать кнопку "погасить" или как?
Карамболь, все верно – кнопка «погасить», там есть возможность вписать необходимую сумму самостоятельно.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:14
подскажите а с долларовой(евро) карты можно бесплатно только 2 раза в месяц снять в кассе деньги, даже если это закончившиеся депозиты ??? в банкомате то я с нее снять не могу в Украине
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yuluk
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:24
yuluk написав:
подскажите а с долларовой(евро) карты можно бесплатно только 2 раза в месяц снять в кассе деньги, даже если это закончившиеся депозиты ??? в банкомате то я с нее снять не могу в Украине
yuluk, добрый день. Через кассу снятие депозитов Альфа-Банка и процентов по депозитам осуществляется без комиссии, если такое снятие осуществляется путем обращения к специалисту отделения (без использования ПОС-терминала в кассе банка).
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