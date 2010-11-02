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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6613661466156616

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 945
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:36

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, написав Вам у ПП.
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:42

  egorek написав:
  mephala написав:у аллы очень слабый фронт офис. я не понимаю почему не занимаются квалификацией персонала. это же все на репутации оседает. одно дело когда человек платит мзду осознанно и совсем другое дело когда эти суммы вылазят после корявых советов помощников что в отделении что на гарячке.

Мне сегодня на горячей линии на вопрос "почему перевод с ощадного вклада на кредитную карту не заходит в течении 3х часов?" поступил ответ, что регламент зачисления на карту 3-е суток, а такого вклада "Ощадный" в банке вообще нет. На оператора была составлена жалоба.
Ув. Альфа-Банк, Вы хоть какой-нибудь зачет по продуктам банка проводите операторам, которые консультируют клиентов.

Там походу какой то умник большими крансыми буквами вбил фразу "регламент зачисления 3 дня" в методичку для сотрудников, и курицы кала, на любой вопрос о том, где деньги - тупо цитируют эту фразу. Последний раз мне ответили про три дня, когда я звонил и спрашивал - куда пропали мои деньги по окончании долларового депозита.
кашель лаврова
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:52

  casper12 написав:Alfa_Bank, написав Вам у ПП.

casper12, доброго дня. Відповіла в ПП.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 6613661466156616
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