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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:36
Alfa_Bank, написав Вам у ПП.
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casper12
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:42
egorek написав: mephala написав:
у аллы очень слабый фронт офис. я не понимаю почему не занимаются квалификацией персонала. это же все на репутации оседает. одно дело когда человек платит мзду осознанно и совсем другое дело когда эти суммы вылазят после корявых советов помощников что в отделении что на гарячке.
Мне сегодня на горячей линии на вопрос "почему перевод с ощадного вклада на кредитную карту не заходит в течении 3х часов?" поступил ответ, что регламент зачисления на карту 3-е суток, а такого вклада "Ощадный" в банке вообще нет. На оператора была составлена жалоба.
Ув. Альфа-Банк, Вы хоть какой-нибудь зачет по продуктам банка проводите операторам, которые консультируют клиентов.
Там походу какой то умник большими крансыми буквами вбил фразу "регламент зачисления 3 дня" в методичку для сотрудников, и курицы кала, на любой вопрос о том, где деньги - тупо цитируют эту фразу. Последний раз мне ответили про три дня, когда я звонил и спрашивал - куда пропали мои деньги по окончании долларового депозита.
кашель лаврова
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:52
casper12 написав:Alfa_Bank
, написав Вам у ПП.
casper12, доброго дня. Відповіла в ПП.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:22
Добрый день. Подскажите как быстро на карту падает валюта,если снимать с Дох.сейфа? Онлайн или до 2 часов?
Также подскажите с Ощадного на карту как быстро падает гривна? Спасибо.
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:00
_PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите как быстро на карту падает валюта,если снимать с Дох.сейфа? Онлайн или до 2 часов?
Также подскажите с Ощадного на карту как быстро падает гривна? Спасибо.
_PORT_UA, добрый день. Пополнение карты в UAH/USD/EUR со счета Доходный Сейф, пополнение карты в гривне через МАБ с Ощадного происходит On-line.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:25
Интересовало снятие. Если с Дох.сейфа снимаю валюту в течении раб.дня(до 18-00),то как скоро они будут доступны для снятия с карты?
Тот же вопрос и по снятию гривны с Ощадного депозита?
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_PORT_UA
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sens
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