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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6614661566166617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:32

Re: Альфа-Банк

Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:50

  Oktawa написав:Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".


не в чем, а в ком ) и фамилия эта всем известна )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:54

  IMPRINTER написав:
  Oktawa написав:Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".


не в чем, а в ком ) и фамилия эта всем известна )

ну то уже давно собирательный образ )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:56

  Oktawa написав:Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".

Причина в неработоспособности сервиса банка. Попробуйте немного позже.
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:14

  greenozon написав:Альфівці, вже комусь дали добро на +1% до депозиту?
вроді від вчора Альфа мала прорахуавти кому можна а кому ні
в мене набагато більше 8 ПОС-прокупок в потрібний для акції період, але відповідь банку - не положено

WTF?


Может плохо посчитали. Мне пришлось попросить более внимательно пересчитать и все получилось в итоге.
Вот оказалось только что для депо с пополнением +1% не распростроняется. :(
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:51

  Aps написав:
  greenozon написав:Альфівці, вже комусь дали добро на +1% до депозиту?
вроді від вчора Альфа мала прорахуавти кому можна а кому ні
в мене набагато більше 8 ПОС-прокупок в потрібний для акції період, але відповідь банку - не положено

WTF?


Может плохо посчитали. Мне пришлось попросить более внимательно пересчитать и все получилось в итоге.
Вот оказалось только что для депо с пополнением +1% не распростроняется. :(

Напёрстночники :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:07

Re: Альфа-Банк

Завтра (5-го січня) як ходитимуть платежі? Бо не можу знайти ту малюнку...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:28

Re: Альфа-Банк

Завтра сеп відпочиває
korovas2
 
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  #<1 ... 6614661566166617
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