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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:32
Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
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Oktawa
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:50
Oktawa написав:
Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина
? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
не в чем, а в ком ) и фамилия эта всем известна )
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:54
IMPRINTER написав: Oktawa написав:
Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина
? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
не в чем, а в ком ) и фамилия эта всем известна )
ну то уже давно собирательный образ )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:56
Oktawa написав:
Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
Причина в неработоспособности сервиса банка. Попробуйте немного позже.
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egorek
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:14
greenozon написав:
Альфівці, вже комусь дали добро на +1% до депозиту?
вроді від вчора Альфа мала прорахуавти кому можна а кому ні
в мене набагато більше 8 ПОС-прокупок в потрібний для акції період, але відповідь банку - не положено
WTF?
Может плохо посчитали. Мне пришлось попросить более внимательно пересчитать и все получилось в итоге.
Вот оказалось только что для депо с пополнением +1% не распростроняется.
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Aps
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:51
Aps написав: greenozon написав:
Альфівці, вже комусь дали добро на +1% до депозиту?
вроді від вчора Альфа мала прорахуавти кому можна а кому ні
в мене набагато більше 8 ПОС-прокупок в потрібний для акції період, але відповідь банку - не положено
WTF?
Может плохо посчитали. Мне пришлось попросить более внимательно пересчитать и все получилось в итоге.
Вот оказалось только что для депо с пополнением +1% не распростроняется.
Напёрстночники
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lov2108
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:07
Завтра (5-го січня) як ходитимуть платежі? Бо не можу знайти ту малюнку...
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Кочевник
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:28
Завтра сеп відпочиває
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