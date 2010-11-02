Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
Oktawa написав:Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
не в чем, а в ком ) и фамилия эта всем известна )
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Oktawa написав:Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
Oktawa написав:Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
Причина в неработоспособности сервиса банка. Попробуйте немного позже.
greenozon написав:Альфівці, вже комусь дали добро на +1% до депозиту? вроді від вчора Альфа мала прорахуавти кому можна а кому ні в мене набагато більше 8 ПОС-прокупок в потрібний для акції період, але відповідь банку - не положено
WTF?
Может плохо посчитали. Мне пришлось попросить более внимательно пересчитать и все получилось в итоге. Вот оказалось только что для депо с пополнением +1% не распростроняется.
greenozon написав:Альфівці, вже комусь дали добро на +1% до депозиту? вроді від вчора Альфа мала прорахуавти кому можна а кому ні в мене набагато більше 8 ПОС-прокупок в потрібний для акції період, але відповідь банку - не положено
WTF?
Может плохо посчитали. Мне пришлось попросить более внимательно пересчитать и все получилось в итоге. Вот оказалось только что для депо с пополнением +1% не распростроняется.
Напёрстночники
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Вам очень повезло, что Вы смогли оформить акционный депозит +1% - мне отказали в двух отделениях ссылаясь на то, что акцию в новом году не продлили, а на горячей линии сказали, что будут выяснять когда отменили данную акцию ! Ещё одна тыква от АЛЬФА банка!?