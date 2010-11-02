Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що в ніч з понеділка на вівторок, з 22:00 7 січня до 8:00 8 січня 2019 року проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем банку. У зв'язку з цим у зазначений період буде недоступний або обмежений ряд послуг і сервісів банку, зокрема: • інтернет-банкінг My Alfa-Bank, • мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, • онлайн-банкінг для підприємців «ОК, Альфа!», • SMS-сервіс 3344, • будь-які операції з бізнес-картками підприємців, • поповнення рахунків, платіжних карток і погашення кредитів у банкоматах з функцією поповнення (cash-in), • погашення кредитів у терміналах самообслуговування (IBox та інших). Платіжні картки, банкомати (видача готівки та інформаційні послуги) та торгові термінали Альфа-Банку Україна працюватимуть без обмежень.
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