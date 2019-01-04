Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що в ніч з понеділка на вівторок, з 22:00 7 січня до 8:00 8 січня 2019 року проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем банку. У зв'язку з цим у зазначений період буде недоступний або обмежений ряд послуг і сервісів банку, зокрема: • інтернет-банкінг My Alfa-Bank, • мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, • онлайн-банкінг для підприємців «ОК, Альфа!», • SMS-сервіс 3344, • будь-які операції з бізнес-картками підприємців, • поповнення рахунків, платіжних карток і погашення кредитів у банкоматах з функцією поповнення (cash-in), • погашення кредитів у терміналах самообслуговування (IBox та інших). Платіжні картки, банкомати (видача готівки та інформаційні послуги) та торгові термінали Альфа-Банку Україна працюватимуть без обмежень.
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Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC написав:Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.
BBC написав:Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.
Вывод? Смартфон это зл0!
Ну почему сразу зло? Просто лишний пример того, что симка финномера должна быть отдельно, а смарт с моби-банкингом отдельно. Тогда по крайней мере у потенциального "спонсора" было бы еще какое-то время на то чтобы увидеть ошибку.
BBC написав:Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.
Тостаточно к-л образом ВЫДЕЛИТЬ кредитку/кредсчет при окончательном подтверждении платежа. Например, красным цветом, красным фоном. Более того, при подтверждении в апликухе вааще не указана шо это за карта, просто нарисован картсчет... вот и запоминай какие у тебя счета кредитные, а какие дебетные
chipmunk написав:Я платежі з десктопу роблю. Ну і фінномер не в смарті, як без цього
В этом случае полегче, т.к. при подверждении платежа видно название карты, которое и сам клиент может в настройках подсветить, например, красным цветом Но сам интерфейс оформлен убого -- одним мелким монотонным шрифтом, без к-л фокусировки при этом вся информация просто теряется на экране