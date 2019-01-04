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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6616661766186619>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:42

Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що в ніч з понеділка на вівторок, з 22:00 7 січня до 8:00 8 січня 2019 року проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем банку.
У зв'язку з цим у зазначений період буде недоступний або обмежений ряд послуг і сервісів банку, зокрема:
• інтернет-банкінг My Alfa-Bank,
• мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine,
• онлайн-банкінг для підприємців «ОК, Альфа!»,
• SMS-сервіс 3344,
• будь-які операції з бізнес-картками підприємців,
• поповнення рахунків, платіжних карток і погашення кредитів у банкоматах з функцією поповнення (cash-in),
• погашення кредитів у терміналах самообслуговування (IBox та інших).
Платіжні картки, банкомати (видача готівки та інформаційні послуги) та торгові термінали Альфа-Банку Україна працюватимуть без обмежень.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 02:02

  BBC написав:Смузи рулит?
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..не..то смузи забродил чуть :lol: но уже подвезли свежую партию - проверьте )...машины времени нет таки у них :wink:
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-VICTOR-
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  -VICTOR- написав:
  BBC написав:Смузи рулит?
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..не..то смузи забродил чуть :lol: но уже подвезли свежую партию - проверьте )...машины времени нет таки у них :wink:

Оперативно исправили.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:06

смузи красавцы

Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:27

  BBC написав:Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.

Вывод? Смартфон это зл0!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:33

  sens написав:
  BBC написав:Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.

Вывод? Смартфон это зл0!

Ну почему сразу зло? Просто лишний пример того, что симка финномера должна быть отдельно, а смарт с моби-банкингом отдельно. Тогда по крайней мере у потенциального "спонсора" было бы еще какое-то время на то чтобы увидеть ошибку.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:52

  BBC написав:Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.

Тостаточно к-л образом ВЫДЕЛИТЬ кредитку/кредсчет при окончательном подтверждении платежа. Например, красным цветом, красным фоном. Более того, при подтверждении в апликухе вааще не указана шо это за карта, просто нарисован картсчет... вот и запоминай какие у тебя счета кредитные, а какие дебетные :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:21

Re: Альфа-Банк

Я платежі з десктопу роблю. Ну і фінномер не в смарті, як без цього ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:30

  chipmunk написав:Я платежі з десктопу роблю. Ну і фінномер не в смарті, як без цього ;)

В этом случае полегче, т.к. при подверждении платежа видно название карты, которое и сам клиент может в настройках подсветить, например, красным цветом
Но сам интерфейс оформлен убого -- одним мелким монотонным шрифтом, без к-л фокусировки при этом вся информация просто теряется на экране :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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