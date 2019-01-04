|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:34
Flamingo написав:
Просто лишний пример того, что симка финномера должна быть отдельно, а смарт с моби-банкингом отдельно. Тогда по крайней мере у потенциального "спонсора" было бы еще какое-то время на то чтобы увидеть ошибку.
Ерунда всё это... Всю жизнь только одна сим-карта, что мегаудобно. И за которую даже не плачу
По сути - один раз почти попал в ситуацию коллеги, но увидел, что сумма платежа другая и дал заднюю...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6309
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:52
Vorlon написав: Flamingo написав:
Просто лишний пример того, что симка финномера должна быть отдельно, а смарт с моби-банкингом отдельно. Тогда по крайней мере у потенциального "спонсора" было бы еще какое-то время на то чтобы увидеть ошибку.
Ерунда всё это... Всю жизнь только одна сим-карта, что мегаудобно. И за которую даже не плачу
По сути - один раз почти попал в ситуацию коллеги, но увидел, что сумма платежа другая и дал заднюю...
«SMS-Переадресация» – автоматическая пересылка входящих SMS на другой номер телефона абонента
Позволяет пользоваться одной симкой, при этом фин.номер держать в надёжном труднодоступном месте. Если крадут одновременно карту и финансовый телефон, велика вероятность что ваши деньги уведут быстрее, чем вы заблокируете карту и восстановите симку.
Некоторые банки (форвард, мега) на ГЛ операции с картой совершают только если вы звоните с финансового номера. То есть при краже карты, необходимо сначала восстановить номер, что может быть сложно если вы за городом, например в поезде.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 05 січ, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:56
clientage написав: BBC написав:
Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.
Тостаточно к-л образом ВЫДЕЛИТЬ кредитку/кредсчет при окончательном подтверждении платежа. Например, красным цветом, красным фоном. Более того, при подтверждении в апликухе вааще не указана шо это за карта, просто нарисован картсчет... вот и запоминай какие у тебя счета кредитные, а какие дебетные
Да, обычно внимательно смотрю. А тут сам ошибся поспешив.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14121
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 1176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:31
BBC написав:
....поспешив.
Я тоже таким образом стал спонсором. Спешил ещё и отвлекли:)
С тех пор правило "спешка нужна только при ловле блох" главное при работе в любых банкингах
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1608
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:54
кто перевыпускал себе пакетную карту по акции в декабре?
а то я заказал перевыпуск и у меня новая карта с чипом стала основной после активации а старая дополнительной. это нормально?
или потом старая которая стала допкой заблочится?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3963
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33476
|4122132
|
|
|448
|55503
|
|
|11248
|1636783
|
|