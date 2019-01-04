Ерунда всё это... Всю жизнь только одна сим-карта, что мегаудобно. И за которую даже не плачу
По сути - один раз почти попал в ситуацию коллеги, но увидел, что сумма платежа другая и дал заднюю...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:34
Ерунда всё это... Всю жизнь только одна сим-карта, что мегаудобно. И за которую даже не плачу
По сути - один раз почти попал в ситуацию коллеги, но увидел, что сумма платежа другая и дал заднюю...
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:52
Позволяет пользоваться одной симкой, при этом фин.номер держать в надёжном труднодоступном месте. Если крадут одновременно карту и финансовый телефон, велика вероятность что ваши деньги уведут быстрее, чем вы заблокируете карту и восстановите симку.
Некоторые банки (форвард, мега) на ГЛ операции с картой совершают только если вы звоните с финансового номера. То есть при краже карты, необходимо сначала восстановить номер, что может быть сложно если вы за городом, например в поезде.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:56
Да, обычно внимательно смотрю. А тут сам ошибся поспешив.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:31
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:54
Re: Альфа-Банк
кто перевыпускал себе пакетную карту по акции в декабре?
а то я заказал перевыпуск и у меня новая карта с чипом стала основной после активации а старая дополнительной. это нормально?
или потом старая которая стала допкой заблочится?
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:13
Ващщето менагер д.б. прям при вас аннулировать 1ю карту
Пока пользуйтесь таким подарком, пока ОфПред не прозреет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:52
Ничего подобного. На гарячке спрашивают блокировать или нет.
Говоришь "не блокировать пока" и вот у тебя 2 карты непонятно конечно зачем они обе надо, но возможность такая была и есть.
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:05
Км. Вам делают шаровой перевыпуск за счет заведения, эт типа отдолжение от него. Ну а заведение уж само хай решает, шо оно хочет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:25
Re: Альфа-Банк
давайте ещё повозмущайтесь этим фактом...
и обязательно потребуйте устранения нарушения
капец
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