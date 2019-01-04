RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6617661866196620>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:34

  Flamingo написав:Просто лишний пример того, что симка финномера должна быть отдельно, а смарт с моби-банкингом отдельно. Тогда по крайней мере у потенциального "спонсора" было бы еще какое-то время на то чтобы увидеть ошибку.

Ерунда всё это... Всю жизнь только одна сим-карта, что мегаудобно. И за которую даже не плачу :-)

По сути - один раз почти попал в ситуацию коллеги, но увидел, что сумма платежа другая и дал заднюю...
Vorlon
 
Повідомлень: 6309
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:52

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Просто лишний пример того, что симка финномера должна быть отдельно, а смарт с моби-банкингом отдельно. Тогда по крайней мере у потенциального "спонсора" было бы еще какое-то время на то чтобы увидеть ошибку.

Ерунда всё это... Всю жизнь только одна сим-карта, что мегаудобно. И за которую даже не плачу :-)

По сути - один раз почти попал в ситуацию коллеги, но увидел, что сумма платежа другая и дал заднюю...

«SMS-Переадресация» – автоматическая пересылка входящих SMS на другой номер телефона абонента


Позволяет пользоваться одной симкой, при этом фин.номер держать в надёжном труднодоступном месте. Если крадут одновременно карту и финансовый телефон, велика вероятность что ваши деньги уведут быстрее, чем вы заблокируете карту и восстановите симку.

Некоторые банки (форвард, мега) на ГЛ операции с картой совершают только если вы звоните с финансового номера. То есть при краже карты, необходимо сначала восстановить номер, что может быть сложно если вы за городом, например в поезде.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 189
З нами з: 06.04.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:56

  clientage написав:
  BBC написав:Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.

Тостаточно к-л образом ВЫДЕЛИТЬ кредитку/кредсчет при окончательном подтверждении платежа. Например, красным цветом, красным фоном. Более того, при подтверждении в апликухе вааще не указана шо это за карта, просто нарисован картсчет... вот и запоминай какие у тебя счета кредитные, а какие дебетные :mrgreen:

Да, обычно внимательно смотрю. А тут сам ошибся поспешив.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14121
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:31

  BBC написав:....поспешив.

Я тоже таким образом стал спонсором. Спешил ещё и отвлекли:)

С тех пор правило "спешка нужна только при ловле блох" главное при работе в любых банкингах :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 21.07.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:54

Re: Альфа-Банк

кто перевыпускал себе пакетную карту по акции в декабре?
а то я заказал перевыпуск и у меня новая карта с чипом стала основной после активации а старая дополнительной. это нормально?
или потом старая которая стала допкой заблочится?
mephala
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:13

Ващщето менагер д.б. прям при вас аннулировать 1ю карту :)
Пока пользуйтесь таким подарком, пока ОфПред не прозреет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27039
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2147 раз.
Подякували: 3117 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:52

  clientage написав:Ващщето менагер д.б. прям при вас аннулировать 1ю карту :)
Пока пользуйтесь таким подарком, пока ОфПред не прозреет :)

Ничего подобного. На гарячке спрашивают блокировать или нет.
Говоришь "не блокировать пока" и вот у тебя 2 карты :) непонятно конечно зачем они обе надо, но возможность такая была и есть.
curiousobro
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 21.07.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:05

  curiousobro написав:
  clientage написав:Ващщето менагер д.б. прям при вас аннулировать 1ю карту :)
Пока пользуйтесь таким подарком, пока ОфПред не прозреет :)

Ничего подобного. На гарячке спрашивают блокировать или нет.
Говоришь "не блокировать пока" и вот у тебя 2 карты :) непонятно конечно зачем они обе надо, но возможность такая была и есть.

Км. Вам делают шаровой перевыпуск за счет заведения, эт типа отдолжение от него. Ну а заведение уж само хай решает, шо оно хочет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27039
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2147 раз.
Подякували: 3117 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:25

Re: Альфа-Банк

давайте ещё повозмущайтесь этим фактом...
и обязательно потребуйте устранения нарушения
капец
Stringer
 
Повідомлень: 8889
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:01

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:На гарячке спрашивают блокировать или нет.
Говоришь "не блокировать пока" и вот у тебя 2 карты непонятно конечно зачем они обе надо, но возможность такая была и есть.

Понятно.
Это надо для того, чтобы можно было пользоваться картой в период от заказа перевыпуска до получения новой. Вполне человеколюбивая практика.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 02.09.15
Подякував: 850 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6617661866196620>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramaz, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1124, 1125, 1126
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11251 1636942
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 17:24
novichok
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3346, 3347, 3348
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33476 4122258
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 11:16
jay2004
Банк Альянс 1 ... 43, 44, 45
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
448 55544
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 09:54
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11251)
05.01.2019 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.