я молчу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:18
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:12
Глюки мобильного приложения
Довольно часто при попытках получить консультацию через мобильное приложение, оператор в чате заявляет, что отображаюсь как неавторизованный клиент (как это вообще возможно после успешной авторизации в приложении?).
Вероятно, по той же причине позавчера не смог совершить платеж, долго ждал смс, думал что проблема с мобильной связью, но скорее всего, запрос платежа просто не отправлялся в банк.
Заявку в поддержке приняли.
Любопытно, кто еще сталкивался с сим косяком и каковы шансы на исправление.
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