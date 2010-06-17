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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6617661866196620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:18

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:капец

я молчу :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:12

Глюки мобильного приложения

Довольно часто при попытках получить консультацию через мобильное приложение, оператор в чате заявляет, что отображаюсь как неавторизованный клиент (как это вообще возможно после успешной авторизации в приложении?).
Вероятно, по той же причине позавчера не смог совершить платеж, долго ждал смс, думал что проблема с мобильной связью, но скорее всего, запрос платежа просто не отправлялся в банк.

Заявку в поддержке приняли.
Любопытно, кто еще сталкивался с сим косяком и каковы шансы на исправление.
node
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 03:20

  clientage написав:
  BBC написав:Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.

Тостаточно к-л образом ВЫДЕЛИТЬ кредитку/кредсчет при окончательном подтверждении платежа. Например, красным цветом, красным фоном. Более того, при подтверждении в апликухе вааще не указана шо это за карта, просто нарисован картсчет... вот и запоминай какие у тебя счета кредитные, а какие дебетные :mrgreen:

Тоже такое было, но на той кредитке не хватило денег! Лимит там небольшой, весь растратился, в рассрочке и т.п. Аллилуйя! Но выделять конечно надо как-то или вообще показывать одну выбранную карту "для платежей".
Sagittarius
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  #<1 ... 6617661866196620
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