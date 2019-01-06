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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:18
Stringer написав:
капец
я молчу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 січ, 2019 23:12
Довольно часто при попытках получить консультацию через мобильное приложение, оператор в чате заявляет, что отображаюсь как неавторизованный клиент (как это вообще возможно после успешной авторизации в приложении?).
Вероятно, по той же причине позавчера не смог совершить платеж, долго ждал смс, думал что проблема с мобильной связью, но скорее всего, запрос платежа просто не отправлялся в банк.
Заявку в поддержке приняли.
Любопытно, кто еще сталкивался с сим косяком и каковы шансы на исправление.
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node
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Додано: Нед 06 січ, 2019 03:20
clientage написав: BBC написав:
Вот и я проспонсировал смузистов сделав платеж со смартфона в который вместо дебетки подтянулась кредитка. В смс о комиссии ни слова только сумма была с учетом мзды банка указана. Автозаполнение кода с смс упростило мне жизнь на секунду и плякопастернаки заработали на смузи. Радует, что сумма платежа была около 1 кгрн, а то можно влететь так.
Тостаточно к-л образом ВЫДЕЛИТЬ кредитку/кредсчет при окончательном подтверждении платежа. Например, красным цветом, красным фоном. Более того, при подтверждении в апликухе вааще не указана шо это за карта, просто нарисован картсчет... вот и запоминай какие у тебя счета кредитные, а какие дебетные
Тоже такое было, но на той кредитке не хватило денег! Лимит там небольшой, весь растратился, в рассрочке и т.п. Аллилуйя! Но выделять конечно надо как-то или вообще показывать одну выбранную карту "для платежей".
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Sagittarius
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Додано: Пон 07 січ, 2019 11:49
У всех операции по кредиткам MASTERCARD за четверг (03.01.2019)(p2p-переводы, покупки) ещё в блокировке? У кого в таком состоянии операции за 04.01.2019?
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Kevin
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Додано: Пон 07 січ, 2019 11:57
Kevin написав:
У всех операции по кредиткам MASTERCARD за четверг (03.01.2019)(p2p-переводы, покупки) ещё в блокировке? У кого в таком состоянии операции за 04.01.2019?
Что вас удивляет, если обычно проводка через один рабочий день? Разве сегодня рабочий день? Странные вопросы у вас...
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Vorlon
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Додано: Пон 07 січ, 2019 12:00
Vorlon написав: Kevin написав:
У всех операции по кредиткам MASTERCARD за четверг (03.01.2019)(p2p-переводы, покупки) ещё в блокировке? У кого в таком состоянии операции за 04.01.2019?
Что вас удивляет, если обычно проводка через один рабочий день? Разве сегодня рабочий день? Странные вопросы у вас...
Ну Пт. была рабочая. За Чт. проводки в блоке висят
4я обувная отдыхааает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:26
clientage написав: Vorlon написав: Kevin написав:
У всех операции по кредиткам MASTERCARD за четверг (03.01.2019)(p2p-переводы, покупки) ещё в блокировке? У кого в таком состоянии операции за 04.01.2019?
Что вас удивляет, если обычно проводка через один рабочий день? Разве сегодня рабочий день? Странные вопросы у вас...
Ну Пт. была рабочая. За Чт. проводки в блоке висят
4я обувная отдыхааает
По четвергам д.б. проведено в субботу с проводкой 8 января или в крайнем случае в воскресенье, а её нет. Значит произошёл сбой.
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Kevin
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:42
Kevin написав:
Значит произошёл сбой.
Ооо, значит мона не гаситься до 9...10, ну пока 4я Обувная не заработает. Ток нуна выписку взять 8го с утра
А то потом клиринг заработает -- как все санки поставят в угол, и проведет все задним числом
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 07 січ, 2019 13:56
Вот вам не всё равно! Если завтра до конца дня не будет проводки, то можно говорить о сбое. Иначе это ни о чём или вам нечем заняться, кроме как гадать
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Vorlon
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Додано: Пон 07 січ, 2019 14:12
Vorlon написав:
Если завтра до конца дня не будет проводки
Нормальный банк должен сделать подобные проводки с открытием опердня -- 9:00.
А Алке мона до 11... ну до 12:00
А дальше уже зонтики, подушечки, мона и диванчик в качестве сорри-бонуса предлагать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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