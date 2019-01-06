У них на сегодня запланированы грандиозные технические работы з 22:00 7 січня до 8:00 8 січня.
Так что не факт,что завтра откроются вовремя
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:17
У них на сегодня запланированы грандиозные технические работы з 22:00 7 січня до 8:00 8 січня.
Так что не факт,что завтра откроются вовремя
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:55
это я знаю я хотел узнать, кто и зачем эти ограничения установил. Вроде как НБУ не запрещает принимать из-за рубежа p2p в валюте, а Альфа запрещает.
|