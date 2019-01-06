Stringer написав:Приват принял п2п на долларовую карту? Не свифт а п2п? Вы в этом уверены, если что?
Мамой клянусь
Удивительно, если приват зачисляет валюту по п2п, почему он отказался от покупки валюты клиентами в п24... В феврале, согласно постанове нбу, ограничения на покупку продажу и переводы валюты снимаются, и тогда нужно будет требовать от банков реализации этих возможностей
Вы смотрели мою подпись?
Seva написав:
Alfa_Bank написав:
Seva написав:Alfa_Bank буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете
Seva, добрый день. В данном переводе отказано в связи с ограничениями в настройках системы банка. Такие валютные р2р переводы на карты Альфа-Банка на данный момент не принимаются.
это я знаю я хотел узнать, кто и зачем эти ограничения установил. Вроде как НБУ не запрещает принимать из-за рубежа p2p в валюте, а Альфа запрещает.
Это точно p2p или обычный перевод? Мастеркард p2p запрещает (запрещал, а разрешал только на европейские банки, а вначале только на банки с Великобритании. Разве что может уже разрешил полностью)
Вы пробуете не p2p, а не много другой тип операции.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)