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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6618661966206621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:17

  clientage написав:
  Vorlon написав:Если завтра до конца дня не будет проводки

Нормальный банк должен сделать подобные проводки с открытием опердня -- 9:00.
А Алке мона до 11... ну до 12:00 :mrgreen:
А дальше уже зонтики, подушечки, мона и диванчик в качестве сорри-бонуса предлагать :mrgreen:


У них на сегодня запланированы грандиозные технические работы з 22:00 7 січня до 8:00 8 січня.
Так что не факт,что завтра откроются вовремя :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:55

  Alfa_Bank написав:
  Seva написав:Alfa_Bank буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете


Seva, добрый день. В данном переводе отказано в связи с ограничениями в настройках системы банка. Такие валютные р2р переводы на карты Альфа-Банка на данный момент не принимаются.


это я знаю :mrgreen: я хотел узнать, кто и зачем эти ограничения установил. Вроде как НБУ не запрещает принимать из-за рубежа p2p в валюте, а Альфа запрещает.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:21

  Stringer написав:
  Seva написав:
  Stringer написав:Приват принял п2п на долларовую карту? Не свифт а п2п? Вы в этом уверены, если что?


Мамой клянусь :D

Зображення

Удивительно, если приват зачисляет валюту по п2п, почему он отказался от покупки валюты клиентами в п24...
В феврале, согласно постанове нбу, ограничения на покупку продажу и переводы валюты снимаются, и тогда нужно будет требовать от банков реализации этих возможностей


Вы смотрели мою подпись? :)


  Seva написав:
  Alfa_Bank написав:
  Seva написав:Alfa_Bank буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете


Seva, добрый день. В данном переводе отказано в связи с ограничениями в настройках системы банка. Такие валютные р2р переводы на карты Альфа-Банка на данный момент не принимаются.


это я знаю :mrgreen: я хотел узнать, кто и зачем эти ограничения установил. Вроде как НБУ не запрещает принимать из-за рубежа p2p в валюте, а Альфа запрещает.


Это точно p2p или обычный перевод?
Мастеркард p2p запрещает (запрещал, а разрешал только на европейские банки, а вначале только на банки с Великобритании. Разве что может уже разрешил полностью)

Вы пробуете не p2p, а не много другой тип операции.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:28

proftpd66 я пробую p2p. И в Привате, и в Альфе обе карты - виза. Переводили тут в долларах, на Приват зашло моментально, Альфа дает отлуп.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:43

Re: Альфа-Банк

С февраля кешбек по КК сохраняется или в связи отменяется в пользу орехов?
anis
 
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