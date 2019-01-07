Stringer написав:Приват принял п2п на долларовую карту? Не свифт а п2п? Вы в этом уверены, если что?
Мамой клянусь
Удивительно, если приват зачисляет валюту по п2п, почему он отказался от покупки валюты клиентами в п24... В феврале, согласно постанове нбу, ограничения на покупку продажу и переводы валюты снимаются, и тогда нужно будет требовать от банков реализации этих возможностей
Вы смотрели мою подпись?
Seva написав:
Alfa_Bank написав:
Seva написав:Alfa_Bank буду очень благодарен, если по моему вопросу что-то прокомментируете
Seva, добрый день. В данном переводе отказано в связи с ограничениями в настройках системы банка. Такие валютные р2р переводы на карты Альфа-Банка на данный момент не принимаются.
это я знаю я хотел узнать, кто и зачем эти ограничения установил. Вроде как НБУ не запрещает принимать из-за рубежа p2p в валюте, а Альфа запрещает.
Это точно p2p или обычный перевод? Мастеркард p2p запрещает (запрещал, а разрешал только на европейские банки, а вначале только на банки с Великобритании. Разве что может уже разрешил полностью)
Вы пробуете не p2p, а не много другой тип операции.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Oktawa написав:Вопрос представителю банка. Несколько раз в течение дня пыталась в МАБе пополнить депозит ощадный с дебетной ультры. Деньги с карты списывались и сразу же возвращались обратно. Выскакивала табличка с надписью "помилка сервiсу". В чем может быть причина? Если что деньги на карте давно, не "свежие".
Oktawa, доброе утро. Если на данный момент еще существует ошибка с пополнением депозита через МАБ, дайте ИНН в ЛС, проверю.
_PORT_UA написав:Интересовало снятие. Если с Дох.сейфа снимаю валюту в течении раб.дня(до 18-00),то как скоро они будут доступны для снятия с карты? Тот же вопрос и по снятию гривны с Ощадного депозита?
_PORT_UA, на вашем примере, вывод денег с доходного сейфа через МАБ происходит он-лайн (максимум до 15 мин. может обновляться информация), то есть вывели сумму, увидели на балансе и можно снять в кассе. То же самое касается и гривневого Ощадного.
Спасибо. Опробую сегодня. И можете еще сказать регламент снятия с Ощадного в выходные дни? Средства не доступны для снятия в этот период? Лучше сегодня перевести с Ощадного на карту? А затем можно и на Дох.сейф?
_PORT_UA, доброе утро. Через сервис МАБ снятие с Ощадного на выходных так же происходит он-лайн.