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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:33
antey718 написав: Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав:
_PORT_UA, доброе утро. Через сервис МАБ снятие с Ощадного на выходных так же происходит он-лайн.
Чтото сегодня снятие с ощадного совсем не онлайн, 2 часа назад пополнил кредитку с ощадного, денег все еще нет.
antey718, добрый день. Данные сроки касаются пополнения через MyAlfaBank. Если пополнение было через АльфаМобайл до 10:00, сумма будет после 11:00. Пополнение через АльфаМобайл после 10:00 до 14:00, сумма будет в 15:00.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:33
Kevin написав: Kevin написав:
У всех операции по кредиткам MASTERCARD за четверг (03.01.2019)(p2p-переводы, покупки) ещё в блокировке? У кого в таком состоянии операции за 04.01.2019?
Сегодня операции в блокировке.
Часть провелась, часть в блокировке.
Или выглядит как в блокировке.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:47
А что там были за суперобновления в ИБ?
Обмен валют уже реализовали?
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:00
wig написав:
А что там были за суперобновления в ИБ?
Обмен валют уже реализовали?
wig, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:03
Alfa_Bank написав:
Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
Так кричали что уже. С 8.01 все ограничения сняты?
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:08
wig написав: Alfa_Bank написав:
Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
Так кричали что уже. С 8.01 все ограничения сняты?
С 7.02, и не все, а до 150000
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:11
Alfa_Bank написав: wig написав:
А что там были за суперобновления в ИБ?
Обмен валют уже реализовали?
wig, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
регулятор уже объявил об изменениях с 7.02, можно ли вас так понять, что клиенты альфы смогут совершать валютобмен в мабе с этого времени, и банк к этому уже все подготовил?
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:16
Stringer написав: Alfa_Bank написав: wig написав:
А что там были за суперобновления в ИБ?
Обмен валют уже реализовали?
wig, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
регулятор уже объявил об изменениях с 7.02, можно ли вас так понять, что клиенты альфы смогут совершать валютобмен в мабе с этого времени, и банк к этому уже все подготовил?
Stringer, добрый день. На данный момент вопрос на стадии разработки. В случае реализации возможности совершать валютообмен через МАБ, банк разместит информацию на официальном источнике.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:17
Stringer написав:
С 7.02, и не все, а до 150000
Спасибо за уточнение. Раз так, подождем еще месяц.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:20
wig написав: Stringer написав:
С 7.02, и не все, а до 150000
Спасибо за уточнение. Раз так, подождем еще месяц.
Ну вон представитель уже ответила, что такой возможности нет, и ждать не месяц, а пока плякопостернако не отдуплятся
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