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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6620662166226623>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:33

  antey718 написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:_PORT_UA, доброе утро. Через сервис МАБ снятие с Ощадного на выходных так же происходит он-лайн.


Чтото сегодня снятие с ощадного совсем не онлайн, 2 часа назад пополнил кредитку с ощадного, денег все еще нет.

antey718, добрый день. Данные сроки касаются пополнения через MyAlfaBank. Если пополнение было через АльфаМобайл до 10:00, сумма будет после 11:00. Пополнение через АльфаМобайл после 10:00 до 14:00, сумма будет в 15:00.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:33

  Kevin написав:
  Kevin написав:У всех операции по кредиткам MASTERCARD за четверг (03.01.2019)(p2p-переводы, покупки) ещё в блокировке? У кого в таком состоянии операции за 04.01.2019?


Сегодня операции в блокировке.


Часть провелась, часть в блокировке.
Или выглядит как в блокировке.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:47

А что там были за суперобновления в ИБ?
Обмен валют уже реализовали?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:00

  wig написав:А что там были за суперобновления в ИБ?
Обмен валют уже реализовали?

wig, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:03

  Alfa_Bank написав:Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.

Так кричали что уже. С 8.01 все ограничения сняты?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:08

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.

Так кричали что уже. С 8.01 все ограничения сняты?

С 7.02, и не все, а до 150000
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:11

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А что там были за суперобновления в ИБ?
Обмен валют уже реализовали?

wig, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.

регулятор уже объявил об изменениях с 7.02, можно ли вас так понять, что клиенты альфы смогут совершать валютобмен в мабе с этого времени, и банк к этому уже все подготовил?
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:16

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А что там были за суперобновления в ИБ?
Обмен валют уже реализовали?

wig, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.

регулятор уже объявил об изменениях с 7.02, можно ли вас так понять, что клиенты альфы смогут совершать валютобмен в мабе с этого времени, и банк к этому уже все подготовил?

Stringer, добрый день. На данный момент вопрос на стадии разработки. В случае реализации возможности совершать валютообмен через МАБ, банк разместит информацию на официальном источнике.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:17

  Stringer написав:С 7.02, и не все, а до 150000

Спасибо за уточнение. Раз так, подождем еще месяц.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:20

  wig написав:
  Stringer написав:С 7.02, и не все, а до 150000

Спасибо за уточнение. Раз так, подождем еще месяц.

Ну вон представитель уже ответила, что такой возможности нет, и ждать не месяц, а пока плякопостернако не отдуплятся
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