greenozon написав: Alfa_Bank написав:
На данный момент вопрос на стадии разработки.
Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.
Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.
И Приват и Моня уже объявили, что валютообмен вернется немедленно после снятия законодательных ограничений, у них типа все уже готово.
Так что Альфа уже в доганяющих
Пусть хоть на 2620 перейдут безпроблемно, а то уже 8 число, а до сих пор у них этого не сделано. А срок был - до 1.01.2019