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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6620662166226623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:43

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:На данный момент вопрос на стадии разработки.


Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.

Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:03

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:На данный момент вопрос на стадии разработки.


Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.

Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.

greenozon, доброго дня. Ваші коментарі передала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:15

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:На данный момент вопрос на стадии разработки.


Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.

Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.

И Приват и Моня уже объявили, что валютообмен вернется немедленно после снятия законодательных ограничений, у них типа все уже готово.
Так что Альфа уже в доганяющих :)
Пусть хоть на 2620 перейдут безпроблемно, а то уже 8 число, а до сих пор у них этого не сделано. А срок был - до 1.01.2019 :)
curiousobro
 
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