RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6621662266236624>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:43

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:На данный момент вопрос на стадии разработки.


Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.

Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 01.06.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:03

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:На данный момент вопрос на стадии разработки.


Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.

Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.

greenozon, доброго дня. Ваші коментарі передала.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5472
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:15

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:На данный момент вопрос на стадии разработки.


Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.

Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.

И Приват и Моня уже объявили, что валютообмен вернется немедленно после снятия законодательных ограничений, у них типа все уже готово.
Так что Альфа уже в доганяющих :)
Пусть хоть на 2620 перейдут безпроблемно, а то уже 8 число, а до сих пор у них этого не сделано. А срок был - до 1.01.2019 :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1614
З нами з: 21.07.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:22

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.

Я думаю не правильно данный вопрос мерять категориями "поздно-рано". Когда валютообмен разрешат, то думаю несколько банков предложат эту функцию и определяющим тут будет не кто раньше, а кто предложит условия лучше. В т.ч. по курсу. Сейчас по Максимке Алла предлагает вполне конкурентные курсы обмена. По крайней мере лучше и бегемота, и моно. Если так будет и дальше и Алла не станет жадничать - то даже при более позднем выходе с предложением услуги валютообмена место на рынке найдется всегда. Поэтому пусть выйдут позже, но предложат отлично-работающее ПО и классные курсы и все будет ОК.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 20.03.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:32

  Flamingo написав:Сейчас по Максимке Алла предлагает вполне конкурентные курсы обмена. По крайней мере лучше и бегемота, и моно.

Но по дате проводки. Как такое сделать при валютообмене?
Может, разрешат P2P на валютные карты, а там когда проведется, такой и курс.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3865
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:44

Re: Альфа-Банк

кто знает как менять порядок карт в мобайле? в МАБе есть стрелочки возле карт - тут же не понятно. При том что я только что поменял каким то непостижимым образом их порядок (нада взад теперь вернуть)
mephala
 
Повідомлень: 3964
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:07

  mephala написав:кто знает как менять порядок карт в мобайле? в МАБе есть стрелочки возле карт - тут же не понятно. При том что я только что поменял каким то непостижимым образом их порядок (нада взад теперь вернуть)

Не меняется. Похоже отображается в порядке убывания доступных средств.
И пофиг кредитные они или инвалютные :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27051
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2148 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:13

  clientage написав:
  mephala написав:кто знает как менять порядок карт в мобайле? в МАБе есть стрелочки возле карт - тут же не понятно. При том что я только что поменял каким то непостижимым образом их порядок (нада взад теперь вернуть)

Не меняется. Похоже отображается в порядке убывания доступных средств.
И пофиг кредитные они или инвалютные :mrgreen:

мои расположены по давности пользования - та, по которой сегодня операции были- верхняя с 1,5грн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 18.09.13
Подякував: 357 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:20

  vollena71 написав:
  clientage написав:
  mephala написав:кто знает как менять порядок карт в мобайле? в МАБе есть стрелочки возле карт - тут же не понятно. При том что я только что поменял каким то непостижимым образом их порядок (нада взад теперь вернуть)

Не меняется. Похоже отображается в порядке убывания доступных средств.
И пофиг кредитные они или инвалютные :mrgreen:

мои расположены по давности пользования - та, по которой сегодня операции были- верхняя

Хм, а може и так. Хотя у меня вот седня был платеж с дебетки, но кредитка все равно 1й стоит, там доступный остаток больше :) И это при отображении карт на Гл. экране апликухи. А вот если юзать шаблоны, то там выбор карт ВСЕГДА для меня настроен так, шо по умолчанию подсовывается кредитка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27051
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2148 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:27

А коли це почали по пакетних картках списувати абонку в мінус? Минулого місяця не було жодних операцій, на рахунку "0", тепер пише "-100 грн.". :shock:
apostol
 
Повідомлень: 153
З нами з: 24.12.14
Подякував: 529 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6621662266236624>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, sergise, slasva, Surz, usglagolev, yuriyyerin і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3347, 3348, 3349
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33484 4125388
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 14:01
jay2004
А-Банк 1 ... 1126, 1127, 1128
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11275 1640701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 13:51
egorek
Идея Банк 1 ... 1570, 1571, 1572
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15712 2237257
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 12:40
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66238)
08.01.2019 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.